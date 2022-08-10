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Sonic electric toothbrush 钻石7系

HX3792/02

飞利浦首款变频护龈刷，牙医共研*真护龈

通过内置智能互动彩屏，展现日常刷牙情况；与牙医共研*2+1Gum Pro变频护龈模式不伤牙龈；内置先进的压力传感灯，刷牙力度尽掌控；使用 G3 护龈刷头，凝胶全包裹科技，获得卓越的刷牙体验

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牙医共研*2+1 Gum Pro 变频护龈，深度清洁口腔

飞利浦首款变频护龈刷，牙医共研*真护龈

  • 先进的声波震动技术

  • 牙医共研*2+1变频护龈

  • 智能互动彩屏

  • 智能压力感应灯环

  • 5 大刷牙模式

智能互动彩屏直观显示，便于即时查看刷牙效果

智能互动彩屏直观显示，便于即时查看刷牙效果

内置智能互动彩屏可就您的刷牙力度、刷牙时间、电池寿命提供即时反馈，同时提醒您应更换刷头。无需安装应用程序，一键掌握关键信息，养成更好的刷牙习惯。

我们的技术可为您带来高效而温和的洁牙体验

我们的技术可为您带来高效而温和的洁牙体验

我们独特的Sonicare声波震动科技可以精准地打出温和微气泡，到达牙缝中的深层部位。刷头每分钟震动 31,000 次***，可温和清洁您的牙齿，击碎牙菌斑并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

智能压力感应灯环，通过刷柄内置的压力传感器实时感应，刷牙力度尽掌控

智能压力感应灯环，通过刷柄内置的压力传感器实时感应，刷牙力度尽掌控

飞利浦 Sonicare 配备了先进的压力传感器，可以检测您刷牙时的力度。如果力度太大，牙刷尾部灯环闪烁橙红色灯环，提醒压力过大。

技术规格

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免责声明

  1. 钻石7系“3分钟变频护龈模式”基于飞利浦与牙医共同研讨结果设计

  2. 使用 G3 Premium Gum Care 刷头在清洁模式下刷牙（与手动牙刷相比）；在实验室研究中，实际结果可能会有所不同