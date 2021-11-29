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  • 清除洁牙部位高达 99% 的牙菌斑* 清除洁牙部位高达 99% 的牙菌斑* 清除洁牙部位高达 99% 的牙菌斑*

    Philips Sonicare Cordless Power Flosser 2000 冲牙器

    HX3801/11

    清除洁牙部位高达 99% 的牙菌斑*

    轻松、彻底清洁牙齿之间，改善牙龈健康。可调节强度并 360° 旋转适应您的需求，清除难以触及的部位的牙菌斑和食物碎屑。

    Philips Sonicare Cordless Power Flosser 2000 冲牙器

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    360° 旋转，可到达难以触及的部位

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    使用 360 度旋转的喷嘴，本设备可以往任意方向前进，到达难以触及的部位。

    注水方便的 250 毫升盛水箱

    注水方便的 250 毫升盛水箱

    盛水箱容量为 250 毫升，容纳的水足够用于建议的 60 秒清洁。只需转动、取出机身或者通过侧面的注水口即可轻松注水。

    使用通用 USB-C 线缆，充电快速

    使用通用 USB-C 线缆，充电快速

    使用 USB-C 线缆充电，接口与大多数手机或平板相同，非常方便。单次充电可供最多 14 天洁牙。

    强劲轻柔，清洁彻底

    用于去除牙菌斑和食物残渣，难以触及的部位亦能清洁。无需麻烦的牙线，即可让您口气清新。

    无绳的小巧设计让洁牙更容易

    符合人体工程学的小巧设计为日常洁牙提供了方便的解决方案。无绳手柄更加便携，可在任意地方进行洁牙。

    3 种强度设置，满足不同需要

    选择最适合您的洁牙模式。可以调节强度设置，采用不同清洁动力，令您倍感舒适。

    技术规格

    • 服务

      保修
      2 年有限保修

    • 操作简易

      把手
      设计纤巧，符合人体工学
      喷嘴附件
      轻松卡入和取下

    • 性能

      清洁
      60-90 秒内清洁整个口腔

    • 包含

      无绳 Power Flosser
      1
      F1 标准喷嘴
      1
      USB 充电线缆
      1

    • 模式

      清洁
      实现卓越的每日清洁
      强度
      3

    • 健康益处

      去除牙菌斑
      清除洁牙部位高达 99% 的牙菌斑*

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