HX3801/11
清除洁牙部位高达 99% 的牙菌斑*
轻松、彻底清洁牙齿之间，改善牙龈健康。可调节强度并 360° 旋转适应您的需求，清除难以触及的部位的牙菌斑和食物碎屑。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
使用 360 度旋转的喷嘴，本设备可以往任意方向前进，到达难以触及的部位。
盛水箱容量为 250 毫升，容纳的水足够用于建议的 60 秒清洁。只需转动、取出机身或者通过侧面的注水口即可轻松注水。
使用 USB-C 线缆充电，接口与大多数手机或平板相同，非常方便。单次充电可供最多 14 天洁牙。
用于去除牙菌斑和食物残渣，难以触及的部位亦能清洁。无需麻烦的牙线，即可让您口气清新。
符合人体工程学的小巧设计为日常洁牙提供了方便的解决方案。无绳手柄更加便携，可在任意地方进行洁牙。
选择最适合您的洁牙模式。可以调节强度设置，采用不同清洁动力，令您倍感舒适。
服务
操作简易
性能
包含
模式
健康益处
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