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Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000

冲牙器

HX3806/33
Sonicare
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  • 采用 QuadStream 技术重新打造的齿间清洁 采用 QuadStream 技术重新打造的齿间清洁 采用 QuadStream 技术重新打造的齿间清洁
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    Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 冲牙器

    HX3806/33

    采用 QuadStream 技术重新打造的齿间清洁

    轻松、深层清洁齿间和牙龈线，改善牙龈健康。我们的 Quad Stream 技术可更加轻松地清洁更多区域，使得每次齿间清洁的效果更加高效，轻松实现完美的齿间清洁。 查看所有优势

    提供以下颜色/尺寸:

    Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 冲牙器

    采用 QuadStream 技术重新打造的齿间清洁

    轻松、深层清洁齿间和牙龈线，改善牙龈健康。我们的 Quad Stream 技术可更加轻松地清洁更多区域，使得每次齿间清洁的效果更加高效，轻松实现完美的齿间清洁。 查看所有优势

    采用 QuadStream 技术重新打造的齿间清洁

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      清除洁牙部位高达 99.9% 的牙菌斑*

      • Quad Stream 技术
      • 脉冲波引导您操作
      Quad Stream 技术可实现更快，比使用牙线更有效的清洁效果

      Quad Stream 技术可实现更快，比使用牙线更有效的清洁效果

      独特的 X 形 Quad Stream 尖端将水流分为 4 股水柱，可以清洁到牙缝和牙龈线的更多部位。无需使用麻烦的牙线，即可实现更快速更深层的清洁。

      脉冲波技术引导您逐一清洁各个牙齿

      脉冲波技术引导您逐一清洁各个牙齿

      水的轻柔脉冲让您可以连续清洁，在深层清洁模式下逐一清洁各个牙齿。

      2 种洁牙模式、3 种强度

      2 种洁牙模式、3 种强度

      选择最适合您的洁牙模式。清洁模式可以连续冲洗，适于高效的日常清洁。深层清洁脉冲适于更彻底的清洁。强度等级可以调节，令您倍感舒适。

      完全清洁只需 60 秒

      完全清洁只需 60 秒

      使用 360 度旋转的喷嘴，本设备可以往任意方向前进，到达难以触及的部位。从开始到结束只需 60 秒，即可完成 360° 彻底清洁。

      使用通用 USB-C 线缆，充电快速

      使用通用 USB-C 线缆，充电快速

      使用 USB-C 线缆充电，接口与大多数手机或平板相同，非常方便。单次充电可供最多 14 天洁牙。

      注水方便的 250 毫升盛水箱

      注水方便的 250 毫升盛水箱

      盛水箱容量为 250 毫升，容纳的水足够用于建议的 60 秒清洁。只需转动、取出机身或者通过侧面的注水口即可轻松注水。

      轻松掌握

      轻松掌握

      只需对准、按下并清洁，即可高效洁牙。将洁牙头对准牙缝和牙龈线，让 Power Flosser 自动为您洁牙！

      用于局部清洁的标准头

      用于局部清洁的标准头

      单股水流的标准头在需要时可以增加压力，便于局部清洁和清除食物残渣。

      技术规格

      • 功率

        电压
        多电压充电器

      • 服务

        保修
        2 年有限保修

      • 操作简易

        手柄
        设计纤巧，符合人体工学
        喷嘴附件
        轻松卡入和取下

      • 性能

        清洁
        60-90 秒内清洁整个口腔

      • 包含

        无绳 Power Flosser
        1
        F1 标准喷嘴
        1
        F3 Quad Stream 喷嘴
        1
        旅行包
        1
        USB 充电线缆
        1
        USB 充电器（连接墙壁电源）
        1

      • 模式

        清洁
        实现卓越的每日清洁
        深层清洁+
        实现舒爽的深层清洁
        强度
        3

      • 健康益处

        去除牙菌斑
        清除洁牙部位高达 99% 的牙菌斑*

      • 设计和外观

        颜色
        爵士黑

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • Sonicare 无绳 Power Flosser 3000
      • 标准吸尘嘴
      • Quadstream 喷嘴
      • USB 磁吸式充电线
      • 旅行盒

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