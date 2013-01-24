每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
您可以通过几种不同的方法来查找型号：
良好性能，出色品质。
飞利浦 Sonicare ProResults 作为我们的的旗舰级牙刷头之一，非常适合渴望真实有效地达到Sonicare 清洁体验和出色价值的 Sonicare 新老用户。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
良好性能，出色品质。
飞利浦 Sonicare ProResults 作为我们的的旗舰级牙刷头之一，非常适合渴望真实有效地达到Sonicare 清洁体验和出色价值的 Sonicare 新老用户。 查看所有优势
良好性能，出色品质。
飞利浦 Sonicare ProResults 作为我们的的旗舰级牙刷头之一，非常适合渴望真实有效地达到Sonicare 清洁体验和出色价值的 Sonicare 新老用户。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
良好性能，出色品质。
飞利浦 Sonicare ProResults 作为我们的的旗舰级牙刷头之一，非常适合渴望真实有效地达到Sonicare 清洁体验和出色价值的 Sonicare 新老用户。 查看所有优势
每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
您可以通过几种不同的方法来查找型号：
HX6421/51
HX6511/51
HX6512/35
HX6721/33
HX6800/06
HX6801/36
HX6801/37
HX6803/02
HX6805/34
HX6806/02
HX6807/02
HX6808/02
HX6809/02
HX6850/60
HX6851/59
HX6853/12
HX6855/12
HX6856/12
HX6857/20
HX6859/12
HX6871/42
HX6874/42
HX6877/27
HX6897/22
HX6921/01
这款飞利浦 Sonicare 牙刷头采用曲线外形，自然贴合牙齿形状，可清洁难以触及的区域。
这款牙刷头较手动牙刷清除多达 2 倍的牙菌斑
飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。
该刷头可卡入/卡出刷柄，连接稳固，易于维护和清洁。其几乎适用于所有飞利浦 Sonicare 刷柄，但以下刷柄除外：PowerUp Battery 和 Essence。
就像所有飞利浦 Sonicare 品牌原装刷头一样，此牙刷头对于牙齿和牙龈十分安全。每个牙刷头均已经过质量检测，具有非凡的性能和耐用性。
乍看之下，此特征可能并不起眼，但牙刷头在正常使用几个月后会失去硬度并逐渐磨损。我们的蓝色提示型刷毛会渐渐褪成白色，有助于提醒您及时更换刷头。为获得理想效果，请每隔 3 个月更换一次刷头。
设计和外观
兼容性
包含
质量和性能
健康益处
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