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Philips Sonicare ProResults

迷你型声波震动牙刷头

HX6023/02
Sonicare
Sonicare
  • 良好性能，出色品质。 良好性能，出色品质。 良好性能，出色品质。
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    Philips Sonicare ProResults 迷你型声波震动牙刷头

    HX6023/02

    良好性能，出色品质。

    飞利浦 Sonicare ProResults 作为我们的的旗舰级牙刷头之一，非常适合渴望真实有效地达到Sonicare 清洁体验和出色价值的 Sonicare 新老用户。 查看所有优势

    Philips Sonicare ProResults 迷你型声波震动牙刷头

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    Philips Sonicare ProResults 迷你型声波震动牙刷头

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    兼容产品

    在哪里可以找到产品型号？

    每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。

     

    您可以通过几种不同的方法来查找型号：
    在包装盒上查找
    您应该在哪里找到产品编号的图像
    在产品内部查找
    您应该在哪里找到产品编号的图像
    在产品上查找
    您应该在哪里找到产品编号的图像
    在手册中查找
    您应该在哪里找到产品编号的图像

      良好性能，出色品质。

      非凡性能，价值体现。

      • 3 支装
      • 体积小巧
      • 卡入式
      • 全方位清洁
      经过优化的飞利浦 Sonicare 性能

      经过优化的飞利浦 Sonicare 性能

      这款飞利浦 Sonicare 牙刷头采用曲线外形，自然贴合牙齿形状，可清洁难以触及的区域。

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

      可与任何飞利浦 Sonicare 卡入式牙刷配合使用

      可与任何飞利浦 Sonicare 卡入式牙刷配合使用

      该刷头可卡入/卡出刷柄，连接稳固，易于维护和清洁。其几乎适用于所有飞利浦 Sonicare 刷柄，但以下刷柄除外：PowerUp Battery 和 Essence。

      是养成健康口腔护理习惯的一部分

      是养成健康口腔护理习惯的一部分

      就像所有飞利浦 Sonicare 品牌原装刷头一样，此牙刷头对于牙齿和牙龈十分安全。每个牙刷头均已经过质量检测，具有非凡的性能和耐用性。

      提示型刷毛可确保高效清洁

      提示型刷毛可确保高效清洁

      乍看之下，此特征可能并不起眼，但牙刷头在正常使用几个月后会失去硬度并逐渐磨损。我们的蓝色提示型刷毛会渐渐褪成白色，有助于提醒您及时更换刷头。为获得理想效果，请每隔 3 个月更换一次刷头。

      技术规格

      • 设计和外观

        刷毛硬度
        中等
        颜色
        白色
        提示型刷毛
        蓝色刷毛逐渐褪色
        规格
        设计精巧

      • 兼容性

        适用型号
        • HealthyWhite+
        • 2 系列牙菌斑防御型
        • 3 系列牙龈健康型
        • 钻石亮白型
        • EasyClean
        • FlexCare
        • 致臻护齿型
        • 深层净护型
        • 儿童
        • 健康净白型
        牙刷头系统
        卡入式

      • 包含

        刷头
        3 支 ProResults 小型牙刷头

      • 质量和性能

        经过测试
        带来理想使用效果
        替换
        每隔 3 个月

      • 健康益处

        去除牙菌斑
        有助于去除牙菌斑

      获取此产品的支持

      查找常见问题、故障诊断、用户手册和提示

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          监管信息
          制造商地址
          产品风险
          • 比手动牙刷清除多达 7 倍的牙菌斑

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