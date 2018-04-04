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    Philips Sonicare W2 Optimal White 标准型声波震动牙刷头

    HX6063/96

    出色清洁体验*，令牙齿更洁白

    与手动牙刷相比，飞利浦 Sonicare 钻石亮白型牙刷头（W2）在一周之内去除多达 100% 的牙渍。临床证明，使用四周后能去除多达 7 倍的牙菌斑（与手动牙刷相比）。

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    官方建议零售价: ￥209.00

    Philips Sonicare W2 Optimal White 标准型声波震动牙刷头

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    先进的清洁功能，去除牙渍，令牙齿更洁白

    • 3 支装
    • 标准规格
    • 卡入式
    • BrushSync 模式配对
    清除多达 7 倍的牙菌斑*

    清除多达 7 倍的牙菌斑*

    密集排列的、高质量的刷毛去除比手动牙刷多达 7 倍的牙菌斑，而特殊的弯曲电动头更易于刷到难以触及的区域。

    确保高效呵护牙龈，去除牙菌斑且美白

    确保高效呵护牙龈，去除牙菌斑且美白

    使用三个月后，牙刷头会出现变形，且效果会变差。BrushSync™ 可在牙刷效率下降之前提醒用户。每个智能飞利浦 Sonicare 电动牙刷可跟踪用户的刷牙频率和刷牙力度，然后在需要更换牙刷头时发出提醒。对于不使用智能牙刷的用户，蓝色提示型刷毛褪色成白色时表示应该更换牙刷头了。

    经过严格测试，可满足消费者的口腔健康需要

    经过严格测试，可满足消费者的口腔健康需要

    所有正品飞利浦 Sonicare 刷头经证明，对牙齿和牙龈都十分安全柔和。我们的产品经过严格测试，让消费者在每次刷牙时，都获得出色效果并且更加耐用。

    提示牙刷手柄以选择优化模式*

    提示牙刷手柄以选择优化模式*

    通过 BrushSync™ 模式配对功能，可为患者提供出众的清洁效果。钻石亮白型刷头与支持 BrushSync™ 的飞利浦 Sonicare 牙刷柄同步。*自动选择优化模式和强度级别，以实现出色的亮白效果。

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

    可与任何飞利浦 Sonicare 卡入式牙刷配合使用

    可与任何飞利浦 Sonicare 卡入式牙刷配合使用

    钻石亮白型刷头只需卡入飞利浦 Sonicare 牙刷柄，即可牢牢固定，并易于维护和清洁。钻石亮白型刷头适合所有飞利浦 Sonicare 牙刷柄，但 PowerUp Battery 和 Essence 除外。

    技术规格

    • 设计和外观

      颜色
      黑色
      刷毛硬度
      中等
      提示型刷毛
      蓝色刷毛逐渐褪色
      规格
      标准

    • 兼容性

      牙刷头系统
      卡入式
      BrushSync 模式配对
      适用型号
      • 2 系列牙菌斑防御型
      • 2 系列牙菌斑抵御型
      • 3 系列牙龈健康型
      • 钻石亮白型
      • DiamondClean Smart
      • EasyClean
      • Essence+
      • FlexCare
      • 致臻护齿型
      • 致臻护齿型（已连接）
      • 深层净护型
      • 儿童
      • 健康净白型
      • HealthyWhite+
      • PowerUp
      • ProtectiveClean

    • 包含

      刷头
      3 个钻石亮白型标准牙刷头（W）

    • 质量和性能

      替换
      每隔 3 个月
      经过测试
      带来理想使用效果

    • 健康益处

      去除牙菌斑
      清除多达 7 倍的牙菌斑*
      牙龈健康
      帮助改善牙龈健康
      美白
      只需一周时间，牙齿更加亮白

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