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出色清洁体验*，令牙齿更洁白
与手动牙刷相比，飞利浦 Sonicare 钻石亮白型牙刷头（W2）在一周之内去除多达 100% 的牙渍。临床证明，使用四周后能去除多达 7 倍的牙菌斑（与手动牙刷相比）。查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
密集排列的、高质量的刷毛去除比手动牙刷多达 7 倍的牙菌斑，而特殊的弯曲电动头更易于刷到难以触及的区域。
使用三个月后，牙刷头会出现变形，且效果会变差。BrushSync™ 可在牙刷效率下降之前提醒用户。每个智能飞利浦 Sonicare 电动牙刷可跟踪用户的刷牙频率和刷牙力度，然后在需要更换牙刷头时发出提醒。对于不使用智能牙刷的用户，蓝色提示型刷毛褪色成白色时表示应该更换牙刷头了。
所有正品飞利浦 Sonicare 刷头经证明，对牙齿和牙龈都十分安全柔和。我们的产品经过严格测试，让消费者在每次刷牙时，都获得出色效果并且更加耐用。
通过 BrushSync™ 模式配对功能，可为患者提供出众的清洁效果。钻石亮白型刷头与支持 BrushSync™ 的飞利浦 Sonicare 牙刷柄同步。*自动选择优化模式和强度级别，以实现出色的亮白效果。
飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。
钻石亮白型刷头只需卡入飞利浦 Sonicare 牙刷柄，即可牢牢固定，并易于维护和清洁。钻石亮白型刷头适合所有飞利浦 Sonicare 牙刷柄，但 PowerUp Battery 和 Essence 除外。
设计和外观
兼容性
包含
质量和性能
健康益处
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