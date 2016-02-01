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交互式声波震动，乐趣多，刷牙效果好
让儿童在刷牙的同时学习刷牙技巧。飞利浦 Sonicare For Kids 蓝牙牙刷可与有趣的应用程序进行交互，帮助儿童获得出色的刷牙效果，轻松延长刷牙时间。儿童在获得乐趣的同时可以学习刷牙技巧，受益一生。
内置蓝牙®
刷牙指导应用程序
2 支刷头和 8 张贴纸
2 种模式
儿童可在刷牙期间与交互式应用程序玩耍。Sonicare kids 应用程序可教他们如何刷牙，提供趣味动画效果和奖励，旨在支持他们制定自己的护理程序。
借助飞利浦 Sonicare For Kids 牙刷和应用程序，儿童可以了解如何正确独立刷牙。应用程序可通过蓝牙与孩子的声波震动牙刷同步，展示正确的刷牙技巧并追踪刷牙效果。儿童可了解刷牙情况，通过出色地完成任务来赢得令人兴奋的奖励。应用程序具有启发性和有效性，接受调查的 98% 的家长表示，让孩子刷牙时间更长、效果更好变得简单多了。这是一种有趣的方式，可帮助儿童养成终身健康的口腔护理习惯。
刷牙开始即开启乐趣。Sonicare kids 可赢取健康食物奖励，以喂给 Sparkly，它将鼓励孩子们更长时间且以更好的方式刷牙。
与独立使用牙刷相比，接受调查的家长
与手动牙刷相比
基于每天刷牙两次，每次两分钟
美国牙科专家对 4 - 10 岁儿童所做的相关调查