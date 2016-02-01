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已停产

飞利浦 Sonicare For Kids飞利浦儿童电动牙刷

HX6322/29

交互式声波震动，乐趣多，刷牙效果好

让儿童在刷牙的同时学习刷牙技巧。飞利浦 Sonicare For Kids 蓝牙牙刷可与有趣的应用程序进行交互，帮助儿童获得出色的刷牙效果，轻松延长刷牙时间。儿童在获得乐趣的同时可以学习刷牙技巧，受益一生。

查看所有优势

令人兴奋的刷牙启蒙，养成终生健康习惯

交互式声波震动，乐趣多，刷牙效果好

  • 内置蓝牙®

  • 刷牙指导应用程序

  • 2 支刷头和 8 张贴纸

  • 2 种模式

只需关注应用程序

只需关注应用程序

儿童可在刷牙期间与交互式应用程序玩耍。Sonicare kids 应用程序可教他们如何刷牙，提供趣味动画效果和奖励，旨在支持他们制定自己的护理程序。

98% 的家长表示，让孩子刷牙时间更长、效果更好变得简单多了*

98% 的家长表示，让孩子刷牙时间更长、效果更好变得简单多了*

借助飞利浦 Sonicare For Kids 牙刷和应用程序，儿童可以了解如何正确独立刷牙。应用程序可通过蓝牙与孩子的声波震动牙刷同步，展示正确的刷牙技巧并追踪刷牙效果。儿童可了解刷牙情况，通过出色地完成任务来赢得令人兴奋的奖励。应用程序具有启发性和有效性，接受调查的 98% 的家长表示，让孩子刷牙时间更长、效果更好变得简单多了。这是一种有趣的方式，可帮助儿童养成终身健康的口腔护理习惯。

您孩子的个人刷牙指导

您孩子的个人刷牙指导

刷牙开始即开启乐趣。Sonicare kids 可赢取健康食物奖励，以喂给 Sparkly，它将鼓励孩子们更长时间且以更好的方式刷牙。

技术规格

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免责声明

  1. 与独立使用牙刷相比，接受调查的家长

  2. 与手动牙刷相比

  3. 基于每天刷牙两次，每次两分钟

  4. 美国牙科专家对 4 - 10 岁儿童所做的相关调查