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ExpertResults 7000

充电式声波震动牙刷

HX7533/01
  • 从使用第 1 天开始，令牙齿更加自然洁白。 从使用第 1 天开始，令牙齿更加自然洁白。 从使用第 1 天开始，令牙齿更加自然洁白。
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    ExpertResults 7000 充电式声波震动牙刷

    HX7533/01

    从使用第 1 天开始，令牙齿更加自然洁白。

    采用创新声波技术，有 3 个理由让您绽放笑容。从使用第一天开始，令牙齿更洁白，笑容更灿烂。ExpertResults 7000 可去除多达 10 倍的牙菌斑，减少高达 5 倍的牙龈出血情况*。让您整天露出洁白笑容。 查看所有优势

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    采用创新声波技术，有 3 个理由让您绽放笑容。从使用第一天开始，令牙齿更洁白，笑容更灿烂。ExpertResults 7000 可去除多达 10 倍的牙菌斑，减少高达 5 倍的牙龈出血情况*。让您整天露出洁白笑容。 查看所有优势

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      从使用第 1 天开始，令牙齿更加自然洁白。

      去除多达 10 倍的牙菌斑*

      • 内置压力传感器
      • 3 种模式、3 种强度
      • 2 种 BrushSync 功能
      • 旅行收藏盒
      从第 1 天开始，令牙齿更加自然洁白

      从第 1 天开始，令牙齿更加自然洁白

      选择钻石亮白型刷头，去除牙齿表面污渍，露出洁白笑容，效果是第 1 天的两倍以上。去渍刷毛密集排列在刷头中央，临床证明，只需短短一周，即可亮白牙齿。

      清除多达 10 倍的牙菌斑

      清除多达 10 倍的牙菌斑

      排列紧密的高质量刷毛可比手动牙刷去除多达 10 倍的牙菌斑，范围覆盖所有牙齿区域。同时，特殊弯曲的仪器头可轻松清洁口腔深处。

      减少高达 5 倍的牙龈出血情况*

      减少高达 5 倍的牙龈出血情况*

      密集排列的优质刷毛为您提供格外轻柔的刷牙体验，可减少高达 5 倍的牙龈出血情况，同时在 2 周内比手动牙刷提升高达 6 倍的牙龈健康。

      安全且柔和地清洁敏感部位、畸齿矫正和口腔治疗的部位。

      安全且柔和地清洁敏感部位、畸齿矫正和口腔治疗的部位。

      您可以尽享安全的刷牙体验：我们的声波技术适用于牙齿矫正、补牙、齿冠和烤瓷牙，有助于预防蛀牙并改善牙龈健康。

      提醒您是否用力过猛

      提醒您是否用力过猛

      您可能不会察觉到刷牙用力过度的情况，但您的牙刷会感受到。如果牙刷压迫牙龈，它会发出脉冲声提醒您减轻压力。

      三种模式、三种强度设置

      三种模式、三种强度设置

      这款牙刷可以定制刷牙模式，有三种模式和三种强度可供选择。清洁模式为您提供标准卓越的清洁体验。净白模式是去除表面污渍的理想模式。护龈模式增添额外 1 分钟低功率刷牙时间，以便您可以轻柔按摩牙龈。强度调节允许您在“高”“中”“低”三种强度中切换。

      连接智能刷柄和智能刷头

      连接智能刷柄和智能刷头

      支持微芯片技术，能够检测并同步智能刷头与智能刷柄。智能刷柄和智能刷头组合功能强大，具有智能更换提醒功能。

      刷头选择最佳模式和强度

      刷头选择最佳模式和强度

      想知道您应使用哪种模式和强度？无需再犹豫。BrushSync 模式配对会告知智能刷柄您使用的是哪种智能刷头。因此，如果您卡入牙龈保健刷头，您的牙刷知道应为您选择哪种优化模式和强度。您只需按下电源按钮即可完成操作。

      始终了解何时更换您的刷头

      始终了解何时更换您的刷头

      随着时间的推移，所有的刷头都会磨损。但我们的 BrushSync 技术可以追踪您使用刷头的时间以及您刷牙的力度。需要更换刷头时，刷柄上的指示灯和短暂的蜂鸣音会对您进行提醒。如此一来，您就能确保您的刷头正常工作。

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

      旅行可轻松携带

      旅行可轻松携带

      我们的优质旅行收藏盒可以卫生地存储牙刷，同时我们的小型充电底座可让您在旅行中保持电量充足。充满一次电您就可以正常使用两周，充电器能在您长途旅行时解您燃眉之急。

      技术规格

      • 模式

        清洁
        实现卓越的每日清洁
        牙龈保健
        轻柔按摩牙龈
        白色
        清除表面牙齿色斑
        3 种强度
        • 中等

      • 包含

        手柄
        2 个 ExpertResuts 7000
        刷头
        • 2 个智臻洁净刷头 (C3)
        • 1 个钻石亮白型刷头
        旅行收藏盒
        2
        充电器
        2

      • BrushSync 模式配对

        C3 智臻牙菌斑控制刷头
        与清洁模式配对
        钻石亮白型刷头 (W)
        与亮白模式配对

      • 设计和外观

        颜色
        白银色

      • 清洁效能

        速度
        高达 62000 次电刷运动/分钟
        健康益处
        • 短短两周内提升牙龈健康
        • 有助于减少蛀牙
        美白益处
        1 周内实现牙齿美白
        压力反馈
        可提示用户的振动手柄
        提醒功能
        Smartimer 两分钟智能计时器和 Quadpacer 30 秒时段定时器

      • 精锐感知科技

        智能力度感应
        刷牙太过用力时提醒
        BrushSync 刷头更换提醒
        • 始终了解
        • 何时更换刷头
        BrushSync 技术
        • 连接智能刷柄和
        • 智能刷头

      • 操作简易

        牙刷柄兼容性
        便捷的卡入式刷头
        刷头识别
        与匹配的模式同步
        更换提醒
        • 始终确保卓越效果
        • 提醒图标亮起
        电量不足指示
        指示灯显示电池状态
        手柄
        设计纤巧，符合人体工学
        刷牙时间
        长达 2 周

      • 技术规格

        电池
        充电式设计
        电池类型
        锂离子
        操作时间（电量从满到空）
        长达 2 周

      • 功率

        电压
        110-220 伏

      • 服务

        保修
        2 年全球保修

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