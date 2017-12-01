已停产
HX8401/03
2 周内实现更健康的牙龈*
对于不持续使用牙线的人，使用喷气式洁牙器 Ultra 可以便捷有效地清洁牙间隙。喷气式洁牙器 Ultra 能与漱口水或水结合使用，并且经临床试验证明，喷气式洁牙器 Ultra 有如牙线一样的效果，有助于呵护牙龈健康。*
1 个喷嘴
喷气式洁牙器 Ultra 可清除洁牙部位多达 99.9% 的牙菌斑。***
经临床试验证明的效果归功于我们的技术，它将气流和口腔冲洗或水流相结合，可轻柔有效地去除牙缝深处和牙龈周围的牙菌斑。
经临床试验证明，飞利浦 Sonicare 喷气式洁牙器 Ultra 喷嘴如牙线一样有效，可改善牙龈健康。** 有助于在短短 2 周内改善牙龈健康。
配合使用手动牙刷并在患有轻度至中度牙龈炎的患者口腔内进行抑菌口腔冲洗；喷气式洁牙器经过精心设计，旨在帮助不持续使用牙线的人士养成齿间清洁的日常健康习惯。有关更多详细信息，请参阅“支持”选项卡下方的常见问题解答。
* 根据照射的部位；实验室研究结果显示，实际口腔效果可能有所不同
* *喷气式洁牙器 Ultra 和 Pro 是相同的产品，但名称可能会因国家/地区和渠道而异。
* * * 取决于使用的喷射设置