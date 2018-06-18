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HX8411/01
保证 2 周内呵护更健康的牙龈*
Sonicare 的出色美白效能在我们典雅的飞利浦 Sonicare 声波电动牙刷中得以展现。请使用 Sonicare 声波电动牙刷。对于不坚持使用牙线的人，喷气式洁牙器 Ultra 可以较为便捷地清洁牙间隙。
带 1 个喷嘴和 1 个刷头
玻璃杯充电器、旅行收藏盒
相较于手动牙刷，飞利浦 Sonicare 电动牙刷仅在 1 周内即可获得 2 倍以上的牙齿美白效果。1 周内便可清除多达一倍的牙渍，令牙齿更加美白。
在难以触及的部位，比手动牙刷清除多达 7 倍的牙菌斑。
飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷特有的流动洁力可轻柔有效地去除牙缝深处和牙龈周围的牙菌斑。
配合使用手动牙刷并在患有轻度至中度牙龈炎的患者口腔内进行抑菌口腔冲洗；喷气式洁牙器经过精心设计，旨在帮助不持续使用牙线的人士养成齿间清洁的日常健康习惯。有关更多详细信息，请参阅“支持”选项卡下方的常见问题解答。
* 根据照射的部位；实验室研究结果显示，实际口腔效果可能有所不同
基于每天刷牙两次，每次两分钟，在清洁模式下
* * * 取决于使用的喷射设置
* *喷气式洁牙器 Ultra 和 Pro 是相同的产品，但名称可能会因国家/地区和渠道而异。