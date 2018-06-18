DiamondClean 钻石亮白型牙刷头，展现 Sonicare 的出众美白效果

DiamondClean 钻石亮白型牙刷头是飞利浦 Sonicare 中的优质美白刷头，具有钻石形刷毛，可轻柔有效地迅速去除表面污渍和牙菌斑。只需 1 周，即可去除因咖啡、茶、红酒、雪茄和香烟而形成的污渍。