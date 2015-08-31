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已停产

飞利浦 Sonicare FlexCare Platinum充电式声波震动牙刷

HX9172/19

深层、温和清洁

使用 致臻护齿（良好型）声波震动牙刷，即使是深层的清洁也可以温和地保护您的牙齿和牙龈。采用 AdaptiveClean 感应贴合刷头和压力感应器，无论怎样刷都可以有效清除牙菌斑，获得轻柔的体验。

查看所有优势

清除多达 10 倍的牙菌斑，牙龈健康*

深层、温和清洁

  • 3 种模式、3 种强度

  • 2 支牙刷头

  • 具有压力传感器

  • 紫外线刷头灭菌装置

感应贴合洁齿技术实现深度轻柔清洁

感应贴合洁齿技术实现深度轻柔清洁

老习惯很难改掉，但使用新一代致臻护齿（极致型）声波震动牙刷刷牙时却是例外。得益于依托我们感应贴合洁齿技术核心设计的创新型 AdaptiveClean 感应贴合型牙刷头和压力感应器，即使难以触及的问题部位也可以轻松护理。AdaptiveClean 感应贴合型牙刷头的刷毛贴合您的牙齿和牙龈曲线，可以提升牙齿接触面的贴合度高达 4 倍*，并提供高达 10 倍的牙菌斑去除效果。如果您刷牙太过用力，压力感应器会轻微震动牙刷柄，这样您便可以在高效去除牙菌斑的同时温柔呵护自己的牙龈。

贴合牙齿和牙龈的形状实现更深层清洁

贴合牙齿和牙龈的形状实现更深层清洁

我们的 AdaptiveClean 感应贴合型牙刷头是一款可以贴合您独一无二的牙齿和牙龈形状的牙刷头。本款牙刷侧边采用橡胶制成，可以贴合各种不同的曲线。它提升牙齿接触面的贴合度高达4倍，出众的牙菌斑去除效果。由于牙刷贴合牙龈线，它可以通过吸纳刷牙时的压力，这样一来，无论采用何种刷牙方式，牙龈都能得到呵护。

刷牙太用力时予以提示

刷牙太用力时予以提示

您可能不太注意刷牙时是否太用力，但 FlexCare Platinum 牙刷会注意到这一点。如果您施加过大压力，直觉压力传感器将使牙刷柄轻微震动，这样您便可以确切地知道何时应该更轻柔。研究表明，得益于压力感应器，10 个刷牙太过用力的人中有 7 人成功减少了刷牙压力。

技术规格

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免责声明

  1. 比手动牙刷清除多达 7 倍的牙菌斑

  2. 对比 DiamondClean 牙刷头

  3. 基于每天刷牙两次，每次两分钟