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DiamondClean 9000 智能化APP声波震动牙刷

HX9912/77
  • 获得持久的更洁白、更健康的牙齿 获得持久的更洁白、更健康的牙齿 获得持久的更洁白、更健康的牙齿
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    DiamondClean 9000 智能化APP声波震动牙刷

    HX9912/77

    获得持久的更洁白、更健康的牙齿

    飞利浦 Sonicare 的出众美白效果在我们的充电式声波震动牙刷中得以充分展现。

    DiamondClean 9000 智能化APP声波震动牙刷

    获得持久的更洁白、更健康的牙齿

    飞利浦 Sonicare 的出众美白效果在我们的充电式声波震动牙刷中得以充分展现。

    获得持久的更洁白、更健康的牙齿

    飞利浦 Sonicare 的出众美白效果在我们的充电式声波震动牙刷中得以充分展现。

    DiamondClean 9000 智能化APP声波震动牙刷

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      获得持久的更洁白、更健康的牙齿

      3天内实现牙齿自然亮白

      • 轻松打造智能化的刷牙体验
      • 内置压力传感器
      • 智能刷头感应
      • 4 种模式、3 种强度
      清除高达 10 倍以上的牙菌斑以达到更深层的清洁

      清除高达 10 倍以上的牙菌斑以达到更深层的清洁

      C3 智臻刷头，高效去除牙菌斑，其柔软、灵活的刷毛旨在贴合牙齿轮廓周围的曲线，令接触面的贴合度高出 4 倍**，并在难以触及的口腔区域清除多达 10 倍的牙菌斑。

      高效去除牙菌斑，温柔呵护牙龈

      高效去除牙菌斑，温柔呵护牙龈

      C3 智臻刷头经过精心设计，带给您深层清洁体验。柔软灵活的侧面和刷毛出色贴合牙齿轮廓周围的曲线，令接触面的贴合度高出 4 倍，帮助您轻松清洁难以触及的口腔区域*。

      开始并保持健康的刷牙习惯

      开始并保持健康的刷牙习惯

      钻石亮白 9000 可为您提供必要的指导，帮助您在两次牙医检查之间改善口腔健康并保持健康的刷牙习惯。内置智能传感器可在您太过用力时进行提醒，并通过将您的刷牙体验连接至 Sonicare 应用程序，提供个性化进度报告，帮助您确保始终正确刷牙，并了解一段时间后的口腔健康改善情况。

      个性化刷牙体验

      个性化刷牙体验

      钻石亮白 9000 配备清洁、亮白+、牙龈保健和深层清洁+模式，悉心满足您的刷牙需求。清洁模式可实现出色的每日清洁，亮白+模式用于去除污渍，牙龈保健模式可为牙龈提供轻柔高效清洁，深层清洁+模式可提供舒爽深层清洁。三种强度允许您在大幅提升清洁效果的较高设置和适合更敏感口腔的较低设置之间选择。

      BrushSync 可自动选择适合您的理想模式

      BrushSync 可自动选择适合您的理想模式

      智能刷头可确保您使用正确的模式和强度，获得尽可能理想的清洁效果。以您正在使用的 W3 智臻亮白刷头为例。您钻石亮白 9000 的 BrushSync 技术会将刷头与亮白模式自动同步，帮助您保持牙齿的亮白。

      提醒您是否用力过猛

      提醒您是否用力过猛

      您可能不太注意刷牙时是否太用力，但钻石亮白 9000 会注意到这一点。如果需要减缓力度，牙刷会发出脉冲音。这是让刷头完成工作的提醒。70% 的人发现此功能有助于其养成更好的刷牙习惯。

      始终了解何时更换您的刷头

      始终了解何时更换您的刷头

      随着时间的推移，所有的刷头都会磨损，因此您需要密切注意刷头的情况，以确保牙齿仍能获得出色的清洁。我们的 BrushSync 技术可以追踪您使用刷头的时间以及您刷牙的力度。需要更换刷头时，刷柄上的 BrushSync 刷头更换提醒和短促的蜂鸣音便会给予提示。

      轻松充电，个性化启动

      轻松充电，个性化启动

      在正常使用情况下，一次充电的续航时间便可长达 2 周。

      技术规格

      • 模式

        3 种强度
        • 中等
        清洁
        实现卓越的每日清洁
        深层清洁+
        实现舒爽的深层清洁
        牙龈健康
        特别注意臼齿
        亮白+
        去除表面污渍

      • 包含

        手柄
        1 个钻石亮白 9000
        刷头
        2 个智臻牙菌斑防御刷头（C3）
        旅行盒
        USB 充电式旅行盒
        杯式充电器
        1
        充电座
        1

      • 连接

        Bluetooth® 无线技术
        已连接刷牙应用程序

      • 兼容性

        Android 兼容性
        • Android 手机
        • 支持蓝牙 4.0 的平板电脑
        iOS 兼容性
        • iPad 第 3 代或更高版本
        • iPhone 4S 或更高版本
        • 带 iOS7 或更高版本
        • 兼容 iOS7 操作系统

      • 设计和外观

        颜色
        黑色

      • 清洁效能

        性能
        去除多达 10 倍的牙菌斑 *
        美白益处
        1 天实现牙齿自然亮白
        压力反馈
        可提示用户的振动手柄
        提醒功能
        BrushPacer 和 Smartimer 两分钟智能计时器

      • 精锐感知科技

        智能力度感应
        刷牙太过用力时提醒
        BrushSync 刷头更换提醒
        • 始终了解
        • 何时更换刷头
        BrushSync 技术
        • 连接智能刷柄和
        • 智能刷头

      • 操作简易

        牙刷柄兼容性
        便捷的卡入式刷头
        更换提醒
        • 始终确保卓越效果
        • 提醒图标亮起
        手柄
        设计纤巧，符合人体工学

      • 技术规格

        电池
        充电式设计
        电池类型
        锂离子
        操作时间（电量从满到空）
        14 天***

      • 功率

        电压
        110-220 伏

      • 服务

        保修
        2 年全球保修

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          • ** 基于每天刷牙两次，每次两分钟