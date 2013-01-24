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清洁滤芯

JC302/51
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    清洁滤芯

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    让您的剃须刀像新的一样

    高效智能清洁系统专用的清洁滤芯，为您提供便利的清洁方式、润滑剃须刀和使其焕然一新，让您感觉每天都在使用新剃须刀 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥149.00
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      让您的剃须刀像新的一样

      适用于全部高效智能清洁系统

      • 2 盒装
      • 清洁
      • 润滑
      • 清新
      双层过滤系统，清洁须发，以及剃须泡沫残留。

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      清除刀片上的皮肤油脂，带来清新健康的剃须

      配方可清除剃须刀片上的皮肤油脂和灰尘，确保您每天享受清新、卫生的剃须体验。

      技术规格

      • 包含

        清洁滤芯
        2  件

      • 容量

        清洁滤芯
        2 个 5.75 液量安士 / 2 个 170 毫升

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          • 本结果根据飞利浦内部测试和 HUT 对消费者的测试，经剃须刀头清洁后的残留须发量测得。