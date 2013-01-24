每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
您可以通过几种不同的方法来查找型号：
每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
您可以通过几种不同的方法来查找型号：
S5570/33
S7980/68
S7731/40
S7970/26
S7950/18
S7910/16
S7735/55
S7732/50
双层过滤系统，清洁须发以及剃须泡沫残留。特殊的双过滤网可防止须发堵塞剃须刀头，保持剃须刀的卓越性能。
活性润滑剂可减少剃须刀头和刀片的摩擦和磨损，令剃须刀历久弥新。
DualFiltration 系统和活性润滑剂，与单独用水清洁剃须刀相比，清洁效果提升 10 倍
高效智能清洁系统专用的全新滤芯液具有特殊的配方和宜人清香。其可以卫生地清洁您的剃须刀，同时令剃须刀头散发清新香气。
配有清洁滤芯的飞利浦 SmartClean 系统是一款剃须刀清洁系统，可有效地对使用剃须泡沫的剃须刀进行清洁。
1 个飞利浦清洁滤芯可提供长达 3 个月的每周使用时间。这款 2 个装清洁滤芯可为您提供 6 个月的便利清洁体验。
清洁滤芯适用于所有配备高效智能清洁系统的剃须刀。
配方可清除剃须刀片上的皮肤油脂和灰尘，确保您每天享受清新、卫生的剃须体验。
包含
容量