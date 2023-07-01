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Ultinon Pro3100 SI

汽车车头灯灯泡

LUM11071AU31B2
  • 脱颖而出 脱颖而出 脱颖而出
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    Ultinon Pro3100 SI 汽车车头灯灯泡

    LUM11071AU31B2

    脱颖而出

    升级为琥珀色飞利浦 Ultinon Pro3100 LED [≈WY21W] 转向灯，更显时尚感。这款车灯不但非常明亮，而且造型美观，在安全发出强烈的琥珀色光信号的同时凸显您的时尚品味。 查看所有优势

    Ultinon Pro3100 SI 汽车车头灯灯泡

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      持久、生动的 LED 信号

      • 琥珀色 LED [≈WY21W]
      • 灯泡数量：2
      • 12V、琥珀色强光
      • 高级汽车系统

      提供更明亮的室外照明，发送您意图的信号

      发送车辆移动意图信号对您的安全至关重要。为避免发生碰撞，无论是倒车、变道、转向还是刹车，其他人需要知道您在做什么。恶劣天气导致能见度降低时，明亮且生动的信号就显得尤为重要。作为转向信号灯，飞利浦 Ultinon Pro3100 信号灯可满足您所需的性能，让其他驾驶员有更多必要的时间做出反应。将您的外部照明升级为更强烈的红光。您的爱车是您外在形象的展示，就让飞利浦 LED 外部信号灯来彰显您的格调。

      经优化可增强可见性

      飞利浦 Ultinon Pro3100 LED 外部照明系列经设计可实现更智能的光线分布，将外部信号灯的灯光投射到需要之处（无论是倒车、刹车还是发信号）。通过均匀的广角光线，您不仅可以看到更多路面，其他驾驶员也可以更好地看到您。

      耐用且持久的 LED 照明灯具

      您想要明亮时尚的车灯，但一定不想频繁更换出故障的灯。这是传统信号灯的一大弱点：光线越强，寿命越短。在光线亮度相同的情况下，LED 的使用寿命更持久。飞利浦 Ultinon Pro3100 LED 灯非常耐用，使用寿命长达 3,000 小时，比传统 WY21W 信号灯泡（飞利浦 WY21W 12V）使用寿命更长。用飞利浦 Ultinon Pro3100 LED 灯取代传统的 WY21W 灯，今后无需多次更换车灯，从而为您节省金钱和时间。

      易于安装，且兼容众多车型

      享受即插即用的体验：飞利浦 Ultinon Pro3100 随附标准灯座，因此更换简单快捷。

      易于安装到您的汽车上

      享受即插即用体验：飞利浦 Ultinon Pro3100 采用无极性设计，安装时无需担心极性问题。节省您的时间，使安装更轻松。

      其他驾驶员的即时安全信息

      与白炽灯相比，飞利浦 Ultinon Pro3100 LED 可瞬间点亮，确保其他驾驶员能更快地做出反应，让您的驾驶更安全。

      技术规格

      • 市场规格

        产品亮点
        高亮度、无极性、易于安装
        使用效果
        改变您的灯具

      • 产品描述

        应用
        前后转向指示灯
        基座
        W3x16d
        规格
        琥珀色 LED [≈WY21W]
        ECE 认证
        范围
        Ultinon Pro3100
        技术
        LED
        类型
        琥珀色 LED [≈WY21W]

      • 寿命

        寿命
        3000 小时

      • 光学特性

        流明
        140
        色温
        琥珀色

      • 电子特性

        额定功率
        2.15  瓦
        电压
        12V  伏

      • 订单信息

        订单输入
        11071AU31B2
        订购代码
        72649630

      • 包装数据

        EAN1
        6974260726496
        EAN3
        6974260726502
        包装类型
        B2

      • 包装产品信息

        宽度
        1.5  厘米
        包装数量
        2
        MOQ（适用于专业买家）
        10
        长度 [英寸]
        9.5
        高度 [英寸]
        13.5

      • 外包装信息

        每件毛重
        0.49  千克
        长度 [英寸]
        14.2
        宽度 [英寸]
        12.1
        高度 [英寸]
        10.3

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