搜索词

  • 脱颖而出 脱颖而出 脱颖而出
    -{discount-value}

    Ultinon Pro3100 SI 时尚的 LED 灯

    LUM11496AU31B2

    脱颖而出

    升级为琥珀色飞利浦 Ultinon Pro3100 LED [≈PY21W] 转向灯，更显时尚感。这款车灯不但非常明亮，而且造型美观，在安全发出强烈的琥珀色光信号的同时凸显您的时尚品味。

    查看所有优势

    Ultinon Pro3100 SI 时尚的 LED 灯

    相似产品

    See all 信号和内部照明灯

    脱颖而出

    持久、生动的 LED 信号

    • 灯泡类型：PY21W
    • 12V，黄色灯光效果
    • 高级汽车系统
    • 2 年全球保修
    • 灯泡数量：2

    提供更明亮的室外照明，发送您意图的信号

    发送车辆移动意图信号对您的安全至关重要。为避免发生碰撞，无论是倒车、变道、转向还是刹车，其他人需要知道您在做什么。恶劣天气导致能见度降低时，明亮且生动的信号就显得尤为重要。作为信号灯，飞利浦 Ultinon Pro3100 信号灯可满足您所需的性能，让其他驾驶员有更多必要的时间做出反应。将您的外部照明升级为更强烈的琥珀色光。您的爱车是您外在形象的展示，就让飞利浦 LED 外部信号灯来彰显您的格调。

    经优化可增强可见性

    飞利浦 Ultinon Pro3100 LED 外部照明系列经设计可实现更智能的光线分布，将外部信号灯的灯光投射到需要之处（无论是倒车、刹车还是发信号）。通过均匀的广角光线，您不仅可以看到更多路面，其他驾驶员也可以更好地看到您。

    耐用且持久的 LED 照明灯具

    您想要明亮时尚的车灯，但一定不想频繁更换出故障的灯。这是传统信号灯的一大弱点：光线越强，寿命越短。在光线亮度相同的情况下，LED 的使用寿命更持久。飞利浦 Ultinon Pro3100 LED 灯非常耐用，使用寿命长达 3,000 小时，是传统 PY21W 信号灯泡（飞利浦 PY21W 12V）使用寿命的 5 倍。用飞利浦 Ultinon Pro3100 LED 灯取代传统的 PY21W 灯，今后无需多次更换车灯，从而为您节省金钱和时间。

    易于安装，且兼容众多车型

    享受即插即用的体验：飞利浦 Ultinon Pro3100 随附标准灯座，因此更换简单快捷。

    易于安装到您的汽车上

    享受即插即用体验：飞利浦 Ultinon Pro3100 采用无极性设计，安装时无需担心极性问题。节省您的时间，使安装更轻松。

    其他驾驶员的即时安全信息

    与白炽灯相比，飞利浦 Ultinon Pro3100 LED 可瞬间点亮，确保其他驾驶员能更快地做出反应，让您的驾驶更安全。

    技术规格

    • 市场规格

      产品亮点
      ECE 琥珀色、无极性、易于安装
      使用效果
      改变您的灯具

    • 产品描述

      应用
      前后转向指示灯
      基座
      BAU15s
      规格
      琥珀色 LED [≈PY21W]
      ECE 认证
      范围
      Ultinon Pro3100
      技术
      LED
      类型
      琥珀色 LED [≈PY21W]

    • 寿命

      寿命
      3000 小时

    • 光学特性

      流明
      140
      色温
      琥珀色

    • 电子特性

      额定功率
      2.15  瓦
      电压
      12 伏  伏

    • 订单信息

      订单输入
      11496AU31B2
      订购代码
      72653330

    • 包装数据

      EAN1
      6974260726533
      EAN3
      6974260726540
      包装类型
      B2

    • 包装产品信息

      宽度
      1.5  厘米
      包装数量
      2
      MOQ（适用于专业买家）
      10
      长度 [英寸]
      9.5
      高度 [英寸]
      13.5

    • 外包装信息

      每件毛重
      0.49  千克
      长度 [英寸]
      14.2
      宽度 [英寸]
      12.1
      高度 [英寸]
      10.3

    获取此产品的支持

    查找常见问题、故障诊断、用户手册和提示

    推荐产品

    最近查看的产品

    点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。

    我已了解

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。