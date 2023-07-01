脱颖而出
升级为飞利浦 Ultinon Pro3100 LED Festoon 42 毫米，更显时尚感。6000 K 的强烈白光可照亮车内，同时呵护双眼，或者以更明亮、时尚的白光照亮车牌。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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选择我们的亮白色飞利浦 Ultinon Pro3100 LED 灯，可以为您的汽车和牌照打造卓越的可视度和格调。这款灯明亮且时尚，可为您带来不同的驾驶体验。无论您是想搜寻掉落的手机、您的乘客想要阅读还是您试图制定到您目的地的最佳路线，您现在都可以通过能呵护双眼的明亮内饰灯尽情享受这一切。并且这款高性能 LED 灯泡还会让您的牌照变得引人注目。您的爱车是您外在形象的展示，就让飞利浦 LED 外部信号灯来彰显您的格调。
无论是用作阅读灯、储藏格、牌照还是后备箱照明，飞利浦 Ultinon Pro3100 LED 都能为您提供均匀的光线。其广角设计可确保将光线投射到需要的位置。
您想要明亮时尚的车灯，但一定不想频繁更换出故障的灯。这是传统信号灯的一大弱点：光线越强，寿命越短。在光线亮度相同的情况下，LED 的使用寿命更持久。飞利浦 Ultinon Pro3100 LED 灯非常耐用，使用寿命长达 3,000 小时，是传统的 43 毫米 12V 的信号彩灯（飞利浦 Festoon 43 毫米 12V）使用寿命的 3 倍。用飞利浦 Ultinon Pro3100 LED 灯取代传统的 43 毫米信号彩灯，今后无需多次更换车灯，从而为您节省金钱和时间。
享受即插即用的体验：飞利浦 Ultinon Pro3100 随附标准灯座，因此更换简单快捷。
市场规格
产品描述
寿命
光学特性
电子特性
订单信息
包装数据
包装产品信息
外包装信息
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