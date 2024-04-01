便携式控温箱，配备把手和滚轮

飞利浦 TB8000 系列控温箱配备 6 英寸 PU 材质的静音滚轮和折合式把手，可轻松将产品拉到车辆旁或者其他地方。只需提起把手，然后就可以拉着箱子行走，就像拉着一个小行李箱穿梭在机场一样。采用独特3辐轮毂的设计，有助于您保持平衡，同时可以减少划痕，并使其更易于清洁。增强型滚轮和拉手还可以承受 60 公斤的负载，即使满载，它仍可以上下移动 100 级台阶而不会变形或损坏。*1