便携式控温箱，配备手柄和滚轮

飞利浦 TB8000 系列控温箱配备 6 英寸 PU 材质的静音滚轮和折合式手柄，可轻松将产品移动到车辆上或从车辆上移出。只需弹出手柄，然后就可以推着箱子行走，就像推着一个小行李箱穿梭在机场一样。采用独特的 3 辐滚轮设计，有助于您保持平衡，同时可以防止划痕或造成其他损坏，并使其更易于清洁。增强型滚轮和手柄还可以承受 60 公斤的负载，即使满载，它仍可以上下移动 100 级台阶而不会变形或损坏。*1