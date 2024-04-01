LUMTB850X1/30
长效保鲜，美味随行
飞利浦 TB8501 是一款便携式大容量控温箱。采用性能强大的冷冻冷藏分区设计，并且具备除味功能，可为您的食品和饮料保鲜。它还配有滚轮和手柄，可以轻松移动。
减少等离子异味
双冷藏冷冻区
强效控温
存储容量大
飞利浦 TB8000 系列控温箱配备 6 英寸 PU 材质的静音滚轮和折合式手柄，可轻松将产品移动到车辆上或从车辆上移出。只需弹出手柄，然后就可以推着箱子行走，就像推着一个小行李箱穿梭在机场一样。采用独特的 3 辐滚轮设计，有助于您保持平衡，同时可以防止划痕或造成其他损坏，并使其更易于清洁。增强型滚轮和手柄还可以承受 60 公斤的负载，即使满载，它仍可以上下移动 100 级台阶而不会变形或损坏。*1
飞利浦 TB8501 可有效减少存储食物时散发出的异味。内置等离子技术将正离子和负离子释放到空气中。这些离子与有异味的物质*2相互作用，将它们转化为无害物质，或去除绝大多数有异味的物质。此过程也可以去除空气中的细菌*2。这样可为您在旅途中提供更安全的食物储存方法，吃上更新鲜的食物。
飞利浦 TB8501 具有两个独立的储藏格，可以对存放的物品分别进行冷藏和冷冻。这为您提供了 4 种冷藏和冷冻组合，让您可以方便地存放食品和饮料。因此，即使在旅途之中，您和您的朋友也可以享用冰镇饮料、小吃及冰淇淋。
1. 由内部实验室进行测试和测量。
2. 根据实验室测试报告，它可以吸收或分解 94.8% 的甲硫醇和三甲胺，它们是异味气体的主要成分。同时，对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率高达 99.99%。
3. 监测控温箱温度范围：室温至 -22℃。由内部实验室在 20℃ 的环境温度下用空控温箱进行测试，测量温度下降曲线。
4. 资料来源：美国疾病控制与预防中心 (CDC) 发布的母乳安全储存温度指南。
5. 由内部实验室在 20℃ 的环境温度下用空控温箱进行测试。监测较小储藏格从 20℃ 到 0℃ 的冷却时间和从 20℃ 到 -10℃ 的冷冻时间。本测试仅针对控温箱，温度下降速度因所储存物品而有所差异。
6. 关闭电源时，监测控温箱的显示温度。由内部实验室在 32℃ 的环境温度下用满载控温箱进行测试，在产品内部达到 -20℃ 时关闭电源。本测试仅针对控温箱，温度变化因所储存物品而有所差异。
7. 直流电源供电，监测控温箱 ECO 模式功耗。由内部实验室在 25℃ 的环境温度下用空控温箱进行测试，将温度设置为 -20℃，并测量 1 个工作循环的功耗。基于每天行驶 2.2 小时，计算 1 周的功耗。
8. 由内部实验室进行测试。当温控箱倾斜 30°时，压缩机将停止工作；当倾斜角度小于 29°且持续时间超过一分钟时，压缩机将恢复工作。