已停产
M1BL/00
随时随地享受纯正原声。
飞利浦 Fidelio M1 为您带来无时无刻的完美音效和原汁原味的音乐体验。卓越的噪音隔离经过专业的设计轻便坚固，让您随时随地享受真正的高保真音质。
Fidelio
蓝色
Fidelio M1 所使用的材料经过精心挑选，旨在确保长时间佩戴的舒适性并增强了音效。经过精心设计的豪华记忆泡沫透气型耳垫可为您带来最佳的人体工程学体验。泡沫不仅完美地贴合耳形，而且还可以锁住低音，阻挡环境噪音。这一带外部耳垫的设计（使用均衡比例的织物和蛋白质皮革）降低了耳朵表面所受的压力并减小了热量聚积，因此，M1 在让您感觉舒适的同时，也为您带来了最佳的音质。
通过对注重细节的音乐爱好者的全面研究，了解他们的收听喜好 - 例如，他们所喜爱的声音特征。我们的声学工程师对 Fidelio M1 进行了调谐，考虑到了所有影响听众辨别声音的微妙细节，例如，耳朵如何反射声音，如何在回声中产生共振。因此，这款 M1 耳机经过精心设计，尽可能地再现原汁原味的原音 - 包括当前的录音风格。
在配对之前，每一个扬声器驱动器都经过精挑细选、仔细调谐并严格测试，以确保营造最平衡的自然音效。40 毫米驱动器使用高功率钕磁铁，可在宽广的动态范围内提供真正的高保真音质，即使是微妙细节，都能真实再现。