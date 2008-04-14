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DVD 微型影院

MCD177/98

家中观赏，影院效果

您接触的是最新最时尚的产品 - 现在就拥有畅销的 2 合 1 微型 Hi-Fi 吧，它可以播放 DVD、WMA-CD、MP3-CD，并具有 USB 直放功能！放松心情，享受钟情的电影和音乐。家庭娱乐从此大不相同！

查看所有优势

具备 USB 直放功能

家中观赏，影院效果

  • DivX 播放

  • 组件设计

USB 直放功能，轻松播放音乐和照片

USB 直放功能，轻松播放音乐和照片

只需将 USB 设备插入到系统中就可以与家人和朋友分享您保存的音乐和照片，就是这么简单！

可获得最优音乐风格设置的数码音效控制

可获得最优音乐风格设置的数码音效控制

数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项，可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式使用图形均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终，数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡，以便符合您所播放的音乐类型，充分发挥音乐的最佳效果。

播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD

播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD

该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、DivX®、(S)VCD、MP3/WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD - 均可在该播放机上播放。SVCD 表示“超级 VCD”。SVCD 的质量远优于 VCD，尤其是图像的清晰度远胜过 VCD，因为它具有更高的分辨率。借助 DivX® 支持，您可以欣赏到 DivX® 编码的视频。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，它使您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存到 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等介质上。

技术规格

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