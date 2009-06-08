执着于音
飞利浦 DVD 微型影院始终能为您带来充斥房间的影院级音效。凭借具有 100W RMS 总输出功率的扬声器系统，您可感受到细腻的音效。此外，它还具备 USB 直放功能，用于播放照片和音乐。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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飞利浦 DVD 微型影院始终能为您带来充斥房间的影院级音效。凭借具有 100W RMS 总输出功率的扬声器系统，您可感受到细腻的音效。此外，它还具备 USB 直放功能，用于播放照片和音乐。 查看所有优势
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飞利浦 DVD 微型影院始终能为您带来充斥房间的影院级音效。凭借具有 100W RMS 总输出功率的扬声器系统，您可感受到细腻的音效。此外，它还具备 USB 直放功能，用于播放照片和音乐。 查看所有优势
数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项，可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式使用图形均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终，数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡，以便符合您所播放的音乐类型，充分发挥音乐的最佳效果。
动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到最大乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。
许多类型的闹钟都提供各种闹铃选项。这款飞利浦时钟收音机可通过电台收音或传统的闹钟蜂鸣器将您轻柔叫醒。睡眠定时器让您可以根据自己的正常入睡所需时间来设定播放音乐的时间长度。无论您对闹钟的期望如何，需要发出恒定音调的晨醒蜂鸣器，或是要听着喜爱的音乐入睡，该时钟收音机都能符合您的需要。
只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮记忆其频率即可。有了可进行存储的预设电台，您便能够快速访问喜爱的电台，而不必反复地手动调谐频率。
世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital（杜比数字）利用了人耳处理声音的习惯，因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量的环绕立体声。
逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍，从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面，接着发送偶数行画面不同，取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用最大解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下，您的肉眼将看到一个更加清晰的画面，不会出现线条结构。
只需将 USB 设备插入到系统中就可以与家人和朋友分享您保存的音乐和照片，就是这么简单！
该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、DivX®、(S)VCD、MP3/WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD - 均可在该播放机上播放。SVCD 表示“超级 VCD”。SVCD 的质量远优于 VCD，尤其是图像的清晰度远胜过 VCD，因为它具有更高的分辨率。借助 DivX® 支持，您可以欣赏到 DivX® 编码的视频。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，它使您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存到 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等介质上。
声音
扬声器
视频播放
音频播放
调谐器/接收/发送
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