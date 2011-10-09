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DVD 微型音乐系统

MCD2010/98
  • 陶醉在动人的音乐和电影 陶醉在动人的音乐和电影 陶醉在动人的音乐和电影
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    DVD 微型音乐系统

    MCD2010/98

    陶醉在动人的音乐和电影

    借助本款飞利浦 DVD 微型系统，以最佳的方式体验 DVD、DivX 电影和 MP3-CD。USB 直放和 MP3 Link 可让您连接便携式音乐播放器，同时低音反射扬声器可带给您更深沉、更震撼的非凡低音。

    官方建议零售价: ￥1,099.00

    DVD 微型音乐系统

    陶醉在动人的音乐和电影

    借助本款飞利浦 DVD 微型系统，以最佳的方式体验 DVD、DivX 电影和 MP3-CD。USB 直放和 MP3 Link 可让您连接便携式音乐播放器，同时低音反射扬声器可带给您更深沉、更震撼的非凡低音。

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      低音反射扬声器系统是一种紧凑型音箱系统，可提供深沉的低音体验。它不同于传统单独使用低音炮的分体式音响系统，转而代之以一个可整合在一个音箱里的低音贝斯管，利用低频声学技术调整低音贝斯管，优化音响系统的低频输出，从而产生更深沉，饱满的低音并且失真度较小。该系统工作原理是，使低音贝斯管中的空气产生共振，从而使之像传统低音炮一样振动。结合低音反射扬声器系统等同于低音炮的效果，扩展了单个音箱总体低频声音，从而产生全方位的深沉低音效果。

      可获得最优音乐风格设置的数码音效控制

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      数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项，可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式使用图形均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终，数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡，以便符合您所播放的音乐类型，充分发挥音乐的最佳效果。

      动态低音增强产生浑厚动人的音效

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      动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到最大乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。

      USB 直放功能，轻松播放音乐和照片

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      只需将 USB 设备插入到系统中就可以与家人和朋友分享您保存的音乐和照片，就是这么简单！

      用于播放便携式音乐的 MP3 Link

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      通过 MP3 Link 连接，您可以直接播放便携式媒体播放器中的 MP3 内容。欣赏喜爱的音乐时，您可享受到音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此，MP3 Link 还极为方便，您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。

      带预设电台的数字调谐使收听更加方便

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      只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮记忆其频率即可。有了可进行存储的预设电台，您便能够快速访问喜爱的电台，而不必反复地手动调谐频率。

      20W RMS 总输出功率

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      此系统总输出功率为 20W RMS。RMS 即均方根 (Root Mean Square)，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度决定了产生的声音功率。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。

      可播放 DVD、DivX ® Ultra、MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW

      可播放 DVD、DivX ® Ultra、MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW

      该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、DivX® Ultra、MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW - 均可在该播放机上播放。DivX® Ultra 将 DivX® 播放与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。CD-RW 是一个名词缩写，它指的是接受普通的可录制 CD 格式的 CD 驱动器。

      杜比数字让影片效果卓然不凡

      杜比数字可让您体验卓越非凡环绕音效，感受逼真的空间提示。无论观看什么内容 — DVD 或蓝光光盘、电视或下载内容，您均可获得绝佳的杜比数字音质。最重要的是，您能够听到原汁原味的声音，因为杜比数字也用于制作电影和游戏音轨。杜比数字可在影院和家中提供卓越的环绕声体验。

      电动 CD 托盘，访问更方便

      电动滑动式前舱门更为这款设计美观的系统增添了一种华丽之感。当您想更换音乐时，只需轻触按钮，时尚而实用的光盘舱门即会流畅地以垂直方向上下滑动。您可以轻松惬意地享受动态音效，同时通过透明视窗欣赏光盘播放。

      技术规格

      • 声音

        输出功率
        2 x 10 瓦 RMS
        音效增强
        • 数码音效控制
        • 动态低音增强
        声音系统
        杜比数字

      • 扬声器

        扬声器驱动
        4 英寸低音扬声器
        扬声器类型
        低音反射扬声器系统

      • 音频播放

        光盘播放模式
        • 快进/快退
        • 下一首/上一首曲目搜索
        • 重复/随机播放/编序播放
        播放媒体
        • CD
        • CD-R/RW
        • MP3-CD
        • USB 闪存盘
        • WMA-CD
        USB 直插式播放模式
        • 快退/快进
        • 播放/暂停
        • 上一首/下一首
        • 重复播放
        • 随机
        • 停止
        其它
        支持 ID3 标签

      • 视频播放

        光盘播放模式
        • A-B 重放
        • 视角
        • 慢动作
        • 缩放
        • 父母端控件
        • 光盘菜单
        • 快退
        • 快进
        • OSD
        • 断点续播
        • 暂停
        • 重放
        • 向前/向后搜索
        • 跳过
        • 标准播放
        播放媒体
        • Video CD/SVCD
        • DVD
        • DVD-Video
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        • DivX Ultra
        • USB 闪存盘
        DVD 区域码
        3

      • 播放数码照片

        图像压缩格式
        JPEG
        画面效果增强
        • 旋转
        • 带 MP3 播放功能的幻灯片放映
        • 缩放
        播放媒体
        • CD-R/RW
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        • USB 闪存盘

      • 调谐器/接收/发送

        调谐波段
        • FM 单声
        • FM 立体声
        预设电台
        20
        天线
        FM 天线（75 欧姆）
        调谐器增强
        • 自动数字调谐
        • 自动扫描
        • 简易设定（即插即用）

      • 连接

        耳机
        3.5 毫米
        MP3 Link
        3.5 毫米立体声线路输入
        背面连接
        • 复合视频 (CVBS) 输出
        • 数字同轴输出
        • AUX 输入
        • 线路输出
        • FM 天线
        • 左右扬声器
        • 分量视频输出
        USB
        USB 主机

      • 便利性

        闹钟
        • CD 闹钟
        • 无线电警报
        • USB 闹钟
        时钟
        • 主屏显示
        • 定时关机
        显示屏类型
        LCD 液晶显示屏
        加载软件类型
        托盘
        屏幕显示语言
        • 简体中文
        • 繁体中文

      • 附件

        随附的附件
        • 复合视频电缆 (Y)
        • 交流电源线
        • FM 天线
        • 快速使用指南
        遥控器
        34 键遥控
        用户手册
        英语，繁体中文

      • 尺寸

        主装置宽度
        200  毫米
        主装置高度
        118  毫米
        主装置深度
        210  毫米
        主音箱宽度
        160  毫米
        主音箱高度
        224  毫米
        主音箱厚度
        144  毫米
        包装宽度
        576  毫米
        包装高度
        274  毫米
        包装厚度
        190  毫米
        总重
        3.8  千克
        净重
        3.24  千克

      • 功率

        电源
        • 110-240V
        • 50/60 Hz

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 复合视频电缆 (Y)
      • 交流电源线
      • FM 天线
      • 快速使用指南

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