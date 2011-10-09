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- FM 天线
- 快速使用指南
陶醉在动人的音乐和电影
借助本款飞利浦 DVD 微型系统，以最佳的方式体验 DVD、DivX 电影和 MP3-CD。USB 直放和 MP3 Link 可让您连接便携式音乐播放器，同时低音反射扬声器可带给您更深沉、更震撼的非凡低音。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
陶醉在动人的音乐和电影
借助本款飞利浦 DVD 微型系统，以最佳的方式体验 DVD、DivX 电影和 MP3-CD。USB 直放和 MP3 Link 可让您连接便携式音乐播放器，同时低音反射扬声器可带给您更深沉、更震撼的非凡低音。
陶醉在动人的音乐和电影
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陶醉在动人的音乐和电影
借助本款飞利浦 DVD 微型系统，以最佳的方式体验 DVD、DivX 电影和 MP3-CD。USB 直放和 MP3 Link 可让您连接便携式音乐播放器，同时低音反射扬声器可带给您更深沉、更震撼的非凡低音。
低音反射扬声器系统是一种紧凑型音箱系统，可提供深沉的低音体验。它不同于传统单独使用低音炮的分体式音响系统，转而代之以一个可整合在一个音箱里的低音贝斯管，利用低频声学技术调整低音贝斯管，优化音响系统的低频输出，从而产生更深沉，饱满的低音并且失真度较小。该系统工作原理是，使低音贝斯管中的空气产生共振，从而使之像传统低音炮一样振动。结合低音反射扬声器系统等同于低音炮的效果，扩展了单个音箱总体低频声音，从而产生全方位的深沉低音效果。
数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项，可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式使用图形均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终，数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡，以便符合您所播放的音乐类型，充分发挥音乐的最佳效果。
动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到最大乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。
只需将 USB 设备插入到系统中就可以与家人和朋友分享您保存的音乐和照片，就是这么简单！
通过 MP3 Link 连接，您可以直接播放便携式媒体播放器中的 MP3 内容。欣赏喜爱的音乐时，您可享受到音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此，MP3 Link 还极为方便，您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。
只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮记忆其频率即可。有了可进行存储的预设电台，您便能够快速访问喜爱的电台，而不必反复地手动调谐频率。
此系统总输出功率为 20W RMS。RMS 即均方根 (Root Mean Square)，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度决定了产生的声音功率。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。
该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、DivX® Ultra、MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW - 均可在该播放机上播放。DivX® Ultra 将 DivX® 播放与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。CD-RW 是一个名词缩写，它指的是接受普通的可录制 CD 格式的 CD 驱动器。
杜比数字可让您体验卓越非凡环绕音效，感受逼真的空间提示。无论观看什么内容 — DVD 或蓝光光盘、电视或下载内容，您均可获得绝佳的杜比数字音质。最重要的是，您能够听到原汁原味的声音，因为杜比数字也用于制作电影和游戏音轨。杜比数字可在影院和家中提供卓越的环绕声体验。
电动滑动式前舱门更为这款设计美观的系统增添了一种华丽之感。当您想更换音乐时，只需轻触按钮，时尚而实用的光盘舱门即会流畅地以垂直方向上下滑动。您可以轻松惬意地享受动态音效，同时通过透明视窗欣赏光盘播放。
声音
扬声器
音频播放
视频播放
播放数码照片
调谐器/接收/发送
连接
便利性
附件
尺寸
功率
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