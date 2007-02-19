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MCM196/98
随心所欲欣赏 MP3-CD 音乐
小巧又时尚。美观雅致的木质外壳蕴藏着强大的驱动力。出众性能和必要功能的协调搭配，同时兼顾美感。您只需选择自己喜爱的方式轻松欣赏音乐。
MP3/WMA
借助音频压缩技术，较大的数字音乐文件可以压缩 10 倍，且音质不会明显降低。通过其中两种压缩格式 MP3 和 WMA，您可在飞利浦播放机上畅游数字音乐世界。您可从互联网上的正式音乐网站下载 MP3 或 WMA 歌曲，或通过翻录音频 CD 并将其传输到播放机上，创建您自己的 MP3 或 WMA 音乐文件。
数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项，可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式使用图形均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终，数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡，以便符合您所播放的音乐类型，充分发挥音乐的最佳效果。
动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。