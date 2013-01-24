优化设置可自动选择适宜温度以解决 3 种不同的眼部问题。冷敷护理可减少浮肿，令活力重现。热敷护理可缓解疲劳并放松双眼。组合程序与按摩结合，可对抗黑眼圈。
每眼 1 分钟、约 19°C 的冷护理，可消除眼部周围的浮肿，让您尽显清新自然的精神面貌和感觉。
每眼 2 分钟、约 40°C 的热护理，放松双眼，消除压力，缓解肌肉紧张。其还可以促进泪液分泌，防止因大量电脑工作造成的双眼干涩和疲劳。
3 步程序可促进血液循环、对抗黑眼圈、让您的双眼尽显健康光泽。步骤 1：每眼 90 秒钟、约 40°C 热护理，可促进血液流动、产生新鲜氧气和输送营养。步骤 2：每眼 30 秒钟手动按摩，将硅胶触点从鼻到耳轻轻地充分移动，促进淋巴排毒。步骤 3：每眼 15 秒钟冷护理，焕发双眼活力。约 19°C 的温度设置可收缩血管、可缓解黑眼圈。
我们设计的护理表面可覆盖整眼，同时以适宜温度提供时间准确的冷敷和热敷护理。圆形凹面设计可防止敏感的眼部承受过多压力。
我们的手动按摩表面带有 60 个硅胶触点，有助于促进淋巴排毒。
声光指导会指示设备何时就绪，并引导您完成各项护理。闪烁的指示灯信号会指示 ActivEyes眼部能量仪何时准备就绪。蓝色或红色指示灯分别表示冷、热护理。声音提示会指示您轮换眼睛或转至下一护理模式。
ActiveEyes 眼部能量仪配有 USB 线缆，可通过计算机灵活地充电 – 无论您在工作时、路上还是在家里。
时尚的橡胶旅行软袋，在旅行途中保护您的设备。
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