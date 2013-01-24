循环：3 步骤模式对抗眼下黑眼圈

3 步程序可促进血液循环、对抗黑眼圈、让您的双眼尽显健康光泽。步骤 1：每眼 90 秒钟、约 40°C 热护理，可促进血液流动、产生新鲜氧气和输送营养。步骤 2：每眼 30 秒钟手动按摩，将硅胶触点从鼻到耳轻轻地充分移动，促进淋巴排毒。步骤 3：每眼 15 秒钟冷护理，焕发双眼活力。约 19°C 的温度设置可收缩血管、可缓解黑眼圈。