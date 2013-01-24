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ActivEyes

眼部能量仪

MS3020/10
  • 双眼神采焕发，活力再现 双眼神采焕发，活力再现 双眼神采焕发，活力再现
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    ActivEyes 眼部能量仪

    MS3020/10

    双眼神采焕发，活力再现

    98% 的消费者认为 ActivEyes眼部能量仪 可令他们的眼睛即刻焕发活力。* 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥899.00
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      双眼神采焕发，活力再现

      一种工具，可缓解浮肿、疲劳和黑眼圈

      • 冰暖焕能科技
      • 多重温度表面
      • 硅胶按摩表面
      • USB 线缆，旅行软袋
      冰暖焕能科技可解决眼部 3 大问题

      冰暖焕能科技可解决眼部 3 大问题

      优化设置可自动选择适宜温度以解决 3 种不同的眼部问题。冷敷护理可减少浮肿，令活力重现。热敷护理可缓解疲劳并放松双眼。组合程序与按摩结合，可对抗黑眼圈。

      焕活：2 分钟冷敷护理模式消除浮肿，令双眼活力重现

      焕活：2 分钟冷敷护理模式消除浮肿，令双眼活力重现

      每眼 1 分钟、约 19°C 的冷护理，可消除眼部周围的浮肿，让您尽显清新自然的精神面貌和感觉。

      放松：4 分钟热护理模式缓解眼部疲劳，放松双眼

      放松：4 分钟热护理模式缓解眼部疲劳，放松双眼

      每眼 2 分钟、约 40°C 的热护理，放松双眼，消除压力，缓解肌肉紧张。其还可以促进泪液分泌，防止因大量电脑工作造成的双眼干涩和疲劳。

      循环：3 步骤模式对抗眼下黑眼圈

      循环：3 步骤模式对抗眼下黑眼圈

      3 步程序可促进血液循环、对抗黑眼圈、让您的双眼尽显健康光泽。步骤 1：每眼 90 秒钟、约 40°C 热护理，可促进血液流动、产生新鲜氧气和输送营养。步骤 2：每眼 30 秒钟手动按摩，将硅胶触点从鼻到耳轻轻地充分移动，促进淋巴排毒。步骤 3：每眼 15 秒钟冷护理，焕发双眼活力。约 19°C 的温度设置可收缩血管、可缓解黑眼圈。

      凹形表面，贴合眼部，提供舒适的冷敷热敷护理

      凹形表面，贴合眼部，提供舒适的冷敷热敷护理

      我们设计的护理表面可覆盖整眼，同时以适宜温度提供时间准确的冷敷和热敷护理。圆形凹面设计可防止敏感的眼部承受过多压力。

      按摩表面和柔软的硅胶触点

      按摩表面和柔软的硅胶触点

      我们的手动按摩表面带有 60 个硅胶触点，有助于促进淋巴排毒。

      指示灯和提示音可引导您轻松完成眼部护理

      指示灯和提示音可引导您轻松完成眼部护理

      声光指导会指示设备何时就绪，并引导您完成各项护理。闪烁的指示灯信号会指示 ActivEyes眼部能量仪何时准备就绪。蓝色或红色指示灯分别表示冷、热护理。声音提示会指示您轮换眼睛或转至下一护理模式。

      USB 充电，灵巧便携

      USB 充电，灵巧便携

      ActiveEyes 眼部能量仪配有 USB 线缆，可通过计算机灵活地充电 – 无论您在工作时、路上还是在家里。

      橡胶旅行软袋，贴心保护

      时尚的橡胶旅行软袋，在旅行途中保护您的设备。

      技术规格

      • ActivEyes

        冰暖焕能科技
        为眼部问题提供优化护理
        焕活模式，可消除浮肿
        2 分钟冷敷护理模式（约 19°C）
        放松模式，可消除眼部疲劳
        4 分钟热敷护理模式（约 40°C）
        循环模式对抗黑眼圈
        3 步眼部护理程序
        双面护理头
        • 多重温度表面
        • 按摩表面
        护理头
        • 凹面全眼覆盖范围
        • 准确的提示
        按摩表面
        硅胶触点

      • 附件

        旅行软袋
        旅行软袋

      • 操作简易

        3 档护理模式
        • 亮眸
        • 放松
        • 促进吸收
        满足您的每日需求
        早晨或夜晚使用
        灯光提示
        • 灯光闪烁表明仪器正在准备状态
        • 以蓝色或红色指示灯提醒所选设置
        声音提示
        • 左眼/右眼护理
        • 转换护理头
        显示屏
        • 3 档护理模式
        • 按摩头指示灯
        • 轮换眼睛指示灯
        • 不可用指示灯
        • 电量不足指示
        工作中
        无线使用
        清洁
        用湿毛巾擦拭

      • 设计

        颜色
        黑色

      • 功率

        电池类型
        锂离子
        使用时间
        多达 28 次护理*
        充电
        • USB 充电
        • 通过 USB3.0 端口需要 2 小时*
        自动电压
        100-240 伏

      • 服务

        2 年保修
        在手柄上

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          奖项

          • 98% 的消费者认为 ActivEyes 眼部能量仪 可令他们的眼睛即刻焕发活力 - 在 2016 年由独立的机构对 77 名中国男性调查对象进行测试
          • 每次充满电可进行多达 28 次护理 - 护理次数具体取决于选定模式
          • 通过 USB3.0 端口，充满电需要 2 小时 - 如果使用其他来源，充电时间可能更长。