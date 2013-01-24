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敏感肌肤刷头

MS591/51
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    敏感肌肤刷头

    MS591/51

    适用于敏感肌肤的替换刷头

    专为敏感肌肤男士设计的替换刷头。请仅与飞利浦 VisaPure Men 配合使用。

    官方建议零售价: ￥119.00

    敏感肌肤刷头

    适用于敏感肌肤的替换刷头

    专为敏感肌肤男士设计的替换刷头。请仅与飞利浦 VisaPure Men 配合使用。

    适用于敏感肌肤的替换刷头

    专为敏感肌肤男士设计的替换刷头。请仅与飞利浦 VisaPure Men 配合使用。

    官方建议零售价: ￥119.00

    敏感肌肤刷头

    适用于敏感肌肤的替换刷头

    专为敏感肌肤男士设计的替换刷头。请仅与飞利浦 VisaPure Men 配合使用。

    兼容产品

    在哪里可以找到产品型号？

    每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。

     

    您可以通过几种不同的方法来查找型号：
    在包装盒上查找
    在产品内部查找
    在产品上查找
    在手册中查找

      适用于敏感肌肤的替换刷头

      专为敏感肌肤设计

      这款专用毛刷可轻松打理面部的每一个部位

      这款专用毛刷可轻松打理面部的每一个部位

      这款专门设计的毛刷可轻松打理面部的每一个部位，包括鼻子的褶皱处等难以触及的区域。

      柔软刷毛，轻柔清洁

      柔软刷毛，轻柔清洁

      专门设计的刷毛比普通刷头的刷毛更细、更柔软，尤其可为敏感皮肤带来更为轻柔、细腻的清洁体验。

      轻松卡入，兼容飞利浦 VisaPure Men

      轻松卡入，兼容飞利浦 VisaPure Men

      卡入/卡出式功能，轻松更换刷头。

      要获得最佳效果，请每隔 3 个月更换一次毛刷

      要获得最佳效果，请每隔 3 个月更换一次毛刷

      为获得理想的洁肤效果以及最佳卫生效果，建议您每隔 3 个月更换一次刷头。

      技术规格

      • 清洁

        用水和中性肥皂清洗
        用毛巾擦干毛刷

      • 兼容性

        适合产品型号
        • 卡入式刷 RQ585
        • 卡入式刷 SH575
        • VisaPure MEN 系列 (MS50xx)

      • 维护

        每 3 个月更换一次

      获取此产品的支持

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