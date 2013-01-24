每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
您可以通过几种不同的方法来查找型号：
适用于敏感肌肤的替换刷头
专为敏感肌肤男士设计的替换刷头。请仅与飞利浦 VisaPure Men 配合使用。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
适用于敏感肌肤的替换刷头
专为敏感肌肤男士设计的替换刷头。请仅与飞利浦 VisaPure Men 配合使用。
适用于敏感肌肤的替换刷头
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如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
适用于敏感肌肤的替换刷头
专为敏感肌肤男士设计的替换刷头。请仅与飞利浦 VisaPure Men 配合使用。
每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
您可以通过几种不同的方法来查找型号：
S7910/16
SP9863/14
S8870/62
S7970/26
SP9880/61
SP9861/13
SP9860/13
S7950/18
这款专门设计的毛刷可轻松打理面部的每一个部位，包括鼻子的褶皱处等难以触及的区域。
专门设计的刷毛比普通刷头的刷毛更细、更柔软，尤其可为敏感皮肤带来更为轻柔、细腻的清洁体验。
卡入/卡出式功能，轻松更换刷头。
为获得理想的洁肤效果以及最佳卫生效果，建议您每隔 3 个月更换一次刷头。
清洁
兼容性
维护