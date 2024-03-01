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  • 健康锅气，全家嗨享 健康锅气，全家嗨享 健康锅气，全家嗨享
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    2000 系列（海星4系） 空气炸锅 6.2升

    NA230/00

    健康锅气，全家嗨享

    飞利浦全新空气炸锅NA230/00，传承飞利浦360度立体循环热风技术，中途无需翻面即可快速出锅花样美味，更赋予菜品健康低脂的烹饪效果。6.2升全家大容量，轻松满足多口之家的美食畅享需求。

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    2000 系列（海星4系） 空气炸锅 6.2升

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    健康锅气，全家嗨享

    • 操作简单
    • 节能省时
    • 轻油低脂
    • 可视窗
    享受健康美食，减少高达 90% 的脂肪*

    享受健康美食，减少高达 90% 的脂肪*

    使用热空气烹饪您喜爱的菜肴，减少高达 90% 的脂肪，同时美味不减。

    一机实现13种烹饪方式/效果

    一机实现13种烹饪方式/效果

    支持空气炸、烘焙、烧烤、烘烤等功能。既可手动设置时间和温度，也可使用预设功能，轻松实现包括再加热、解冻及保温在内的 13 种不同烹饪效果

    烹饪观察窗让烹饪过程完全可视

    烹饪观察窗让烹饪过程完全可视

    您可在美食烹饪过程中密切观察烹饪进度，清晰看到何时达到理想效果，无需猜测！

    通过触摸屏轻松操控

    通过触摸屏轻松操控

    易于使用的触摸屏有 9 个预设功能可供选择：冷冻薯条、新鲜薯条、鸡腿、肉类、鱼肉、早餐、蔬菜、蛋糕及保温。

    飞利浦智慧家APP内含专为 Airfryer 空气炸锅定制的美味食谱

    飞利浦智慧家APP内含专为 Airfryer 空气炸锅定制的美味食谱

    在飞利浦智慧家APP中探索数以百计的免费食谱和适用于您的空气炸锅的特定设置，令烹饪更轻松、更多样。

    快捷且方便的清洁体验

    快捷且方便的清洁体验

    不粘涂层 的海星底盘可放入洗碗机清洗，省时省力。

    6.2 升炸锅，大小得宜，任何厨房都能使用

    6.2 升炸锅，大小得宜，任何厨房都能使用

    设计小巧，大大小小的厨房都能使用。6.2 升炸锅一次可烹饪 800 克薯条、8 根鸡腿或 800 克蔬菜。

    节省时间，减少电费

    节省时间，减少电费

    使用飞利浦 Airfryer 空气炸锅而不是烤箱烹饪时，烹饪速度可提高 50%，省电高达 70%。***

    高速空气循环技术令美食松脆可口

    高速空气循环技术令美食松脆可口

    只用少量油甚至不用油即可达到外酥里嫩的效果。高速空气循环技术搭配独特海星底盘设计，打造出色气流循环效果，每次都能快速烹饪出美味佳肴。

    技术规格

    • 技术规格

      6.2升
      电线长度
      0.8 米

    • 原产地

      产地
      中国

    • 产品适配性

      适配
      HD9945、HD9946、HD9905、HD9921

    • 技术规格

      电压
      220 - 240  V
      功率
      1700  W
      电线长度
      0.8  m
      频率
      50 - 60  Hz
      即时启动/无需预热
      接口
      数字
      预设按钮

    • 重量和尺寸

      产品净重
      5.35  kg
      产品尺寸（长x宽x高）
      404 x 309 x 308 毫米

    • 普通参数

      防滑底座
      集成式电线储藏格
      自动关闭
      隔热手柄
      可放心用洗碗机清洗
      温度控制
      60 - 200 ℃
      隔热外壳
      产品功能
      观察窗
      集成式开/关按键
      技术
      高速空气循环技术
      开/关按键
      时间控制
      长达 60 分钟
      不粘涂层
      保温功能
      数字触摸屏界面
      预设烹饪功能
      烹饪方法
      • 煎炸
      • 烘焙
      • 烧烤
      • 烤制
      • 烧/煮
      • 嫩煎
      • 冷冻食材直接加热
      • 再加热
      • 解冻
      • 脱水（风干）
      • 烘烤（早餐）
      • 保温
      无 BPA 内涂层

    • 设计和外观

      颜色
      暗夜黑

    • 服务

      2 年保修

    • 可持续性

      用户手册
      100% 再生纸

    • General specifications

      Yes

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    • *经第三方实验室测试，将深度油炸锅炸制薯条的最高油脂含量与飞利浦空气炸锅烹制薯条的最低油脂含量相比。
    • **调查来源自国际版NutriU APP用户，6000个受访者，2021年。
    • ***数据来源于飞利浦内部实验室。

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