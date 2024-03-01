使用热空气烹饪您喜爱的菜肴，减少高达 90% 的脂肪，同时美味不减。
支持空气炸、烘焙、烧烤、烘烤等功能。既可手动设置时间和温度，也可使用预设功能，轻松实现包括再加热、解冻及保温在内的 13 种不同烹饪效果
您可在美食烹饪过程中密切观察烹饪进度，清晰看到何时达到理想效果，无需猜测！
易于使用的触摸屏有 9 个预设功能可供选择：冷冻薯条、新鲜薯条、鸡腿、肉类、鱼肉、早餐、蔬菜、蛋糕及保温。
在飞利浦智慧家APP中探索数以百计的免费食谱和适用于您的空气炸锅的特定设置，令烹饪更轻松、更多样。
不粘涂层 的海星底盘可放入洗碗机清洗，省时省力。
设计小巧，大大小小的厨房都能使用。6.2 升炸锅一次可烹饪 800 克薯条、8 根鸡腿或 800 克蔬菜。
使用飞利浦 Airfryer 空气炸锅而不是烤箱烹饪时，烹饪速度可提高 50%，省电高达 70%。***
只用少量油甚至不用油即可达到外酥里嫩的效果。高速空气循环技术搭配独特海星底盘设计，打造出色气流循环效果，每次都能快速烹饪出美味佳肴。
技术规格
原产地
产品适配性
技术规格
重量和尺寸
普通参数
设计和外观
服务
可持续性
General specifications
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