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降噪耳机

NC1/00
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    降噪耳机

    NC1/00

    耳中只有优美动听的音乐

    通过 Fidelio NC1 享受非凡的噪音消除。您将完全沉醉于无暇的高保真原声，没有噪音的干扰。这款耳机小巧可折叠，长时间佩戴也倍感舒适，是您长途旅行或上班途中的最佳音乐伴侣。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥3,499.00
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      耳中只有优美动听的音乐

      • 高清晰度音频
      • 贴耳式
      • 豪华记忆泡沫耳垫
      • 紧凑可折叠
      高清晰度音频再现高保真音乐

      高清晰度音频再现高保真音乐

      高清晰度音频可提供卓越的音频性能，再现原始工作室母带录音，其保真度超越 16 位/44.1 千赫 CD 格式。卓越的质量使高清晰度音频成为音乐爱好者的最佳音乐伴侣。Fidelio 耳机符合高清音频质量所要求的严格标准。不论您是聆听高清晰度音频还是更传统的音乐源，Fidelio 耳机系列的流畅扩展高频都可让您畅享美妙音乐。

      混合技术带来卓越的噪音消除

      混合技术带来卓越的噪音消除

      Fidelio NC-1 采用前馈和后馈主动式噪音消除 (ANC) 解决方案，这意味着耳罩内外配有 4 个麦克风捕获噪音进行先进处理。前馈 ANC（耳罩外的麦克风）可涵盖更宽的频率带宽，而后馈 ANC（耳罩内的麦克风）则提供强化噪音消除。该组合可确保消除广泛的噪音频率，更深程度地优化任何环境下的音乐欣赏。

      经过优化的 40 毫米钕制驱动器，为您呈现高保真原声

      经过优化的 40 毫米钕制驱动器，为您呈现高保真原声

      在配对之前，每一个扬声器驱动器都经过精挑细选、仔细调谐并严格测试，以确保营造最平衡的自然音效。40 毫米驱动器使用高功率钕磁铁，可在宽广的动态范围内提供真正的高保真音质，一直到最微妙的细节，都能真实再现。

      经过专门调谐，带来始终如一的高保真原声

      经过专门调谐，带来始终如一的高保真原声

      Fidelio NC-1 的噪音消除功能经过专门调谐，确保最佳音效。为了挑战人们认为降噪耳机无法提供高性能音效的观点，我们对 NC-1 进行了精心设计，这样，无论您在安静或嘈杂的环境中，均能获得最佳音质。

      小巧多向折叠设计，携带和存放非常方便

      小巧多向折叠设计，携带和存放非常方便

      Fidelio NC-1 采用轻盈、纤细和小巧的折叠结构和时尚的设计风格，成为您完美的旅行搭档。使用多向折叠耳机，您可以决定如何将耳机高效地装入旅行包，甚至可以将其放入航班座椅的背袋中。

      使用线控装置和麦克风在音乐和通话之间进行切换

      使用线控装置和麦克风在音乐和通话之间进行切换

      线控装置和麦克风，您可以在音乐和通话之间轻松切换。Fidelio 的卓越噪音消除功能，让您即使身处嘈杂的环境中仍能享受水晶般清晰的通话体验。

      独立声室带来精确的声音

      独立声室带来精确的声音

      Fidelio NC-1 的独立声室可确保声音不受组件影响，实现主动式噪音消除。隔离每一丝真实细节，带来精准的动态完整低音 - 而不会影响声音清晰度。

      采用铝和橡胶材质的先进造型设计

      采用铝和橡胶材质的先进造型设计

      雅致的硬质旅行收藏盒，提供时尚耳机保护

      雅致的硬质旅行收藏盒，提供时尚耳机保护

      符合人体工程学的豪华记忆泡沫耳垫，长途旅行中仍倍感舒适

      经过精心挑选的 Fidelio NC-1 材料可确保长时间佩戴也倍感舒适，获得最佳音效。经过精心设计的耳垫配有记忆泡沫，可完美贴合耳形。其不仅可以提供理想的人体工程学舒适佩戴，而且能增强耳机的噪音消除效果。外部耳垫结合织物和松软的蛋白质皮革，完美降低耳朵表面所受的压力并减少热量聚积。这些要素使 NC-1 非常耐磨，成为长途旅行的舒适伴侣。

      智能电源解决方案，让您持续欣赏音乐

      与大多数降噪耳机不同，无论安装电池与否，Fidelio NC-1 在任何环境中均能提供 Fidelio 的超凡高保真原声。如果电池电量不足，只需关闭 ANC 便可继续享受您的声音之旅。

      零杂音确保流畅地音乐享受

      杂音是在您佩戴带耳机后打开 ANC 但未播放音乐时听到的电子声。我们的 Fidelio 噪音消除技术可大幅降低杂音，确保您的聆听享受不会被任何多余的噪音干扰。

      30 小时 ANC 播放时间和无限音乐及通话时间

      享受 30 小时 ANC 播放时间和无限音乐及通话时间

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        已关闭
        磁铁型
        钕制
        最大输入功率
        150 毫瓦
        灵敏度
        107 dB
        扬声器直径
        40 毫米
        阻抗
        16 欧姆
        频率响应 7-40000 赫兹
        噪音消除关闭模式

      • 连接

        线缆长度
        1.2米
        连接器
        3.5 毫米立体声
        接头末端
        镀金
        线缆类型
        铜制

      • 附件

        飞机插头
        是，2 * 3.5 毫米
        1.0 米 USB 充电线缆
        1.2 米音频线缆
        旅行收藏盒

      • 外箱

        高度
        21.9  厘米
        长度
        18.5  厘米
        用户包装数量
        2
        宽度
        17.8  厘米
        总重
        1.21  千克
        自重
        0.5202  千克
        GTIN
        1 69 23410 73173 3
        净重
        0.6898  千克
        总重
        2.668  磅
        高度
        8.6  英寸
        长度
        7.3  英寸
        净重
        1.521  磅
        自重
        1.147  磅
        宽度
        7  英寸

      • 包装尺寸

        厚度
        8.6  厘米
        EAN
        69 23410 73173 6
        总重
        0.5276  千克
        高度
        20.2  厘米
        净重
        0.3449  千克
        随附产品数量
        1
        包装类型
        箱体
        自重
        0.1827  千克
        宽度
        16.8  厘米
        货架摆放类型
        两种
        厚度
        3.4  英寸
        总重
        1.163  磅
        高度
        8  英寸
        净重
        0.76  磅
        自重
        0.403  磅
        宽度
        6.6  英寸

      • 产品尺寸

        厚度
        7  厘米
        高度
        16.4  厘米
        重量
        0.191  千克
        宽度
        14  厘米
        厚度
        2.8  英寸
        高度
        6.5  英寸
        重量
        0.421  磅
        宽度
        5.5  英寸

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