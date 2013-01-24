混合技术带来卓越的噪音消除

Fidelio NC-1 采用前馈和后馈主动式噪音消除 (ANC) 解决方案，这意味着耳罩内外配有 4 个麦克风捕获噪音进行先进处理。前馈 ANC（耳罩外的麦克风）可涵盖更宽的频率带宽，而后馈 ANC（耳罩内的麦克风）则提供强化噪音消除。该组合可确保消除广泛的噪音频率，更深程度地优化任何环境下的音乐欣赏。