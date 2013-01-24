耳中只有优美动听的音乐
通过 Fidelio NC1 享受非凡的噪音消除。您将完全沉醉于无暇的高保真原声，没有噪音的干扰。这款耳机小巧可折叠，长时间佩戴也倍感舒适，是您长途旅行或上班途中的最佳音乐伴侣。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
耳中只有优美动听的音乐
通过 Fidelio NC1 享受非凡的噪音消除。您将完全沉醉于无暇的高保真原声，没有噪音的干扰。这款耳机小巧可折叠，长时间佩戴也倍感舒适，是您长途旅行或上班途中的最佳音乐伴侣。 查看所有优势
耳中只有优美动听的音乐
通过 Fidelio NC1 享受非凡的噪音消除。您将完全沉醉于无暇的高保真原声，没有噪音的干扰。这款耳机小巧可折叠，长时间佩戴也倍感舒适，是您长途旅行或上班途中的最佳音乐伴侣。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
耳中只有优美动听的音乐
通过 Fidelio NC1 享受非凡的噪音消除。您将完全沉醉于无暇的高保真原声，没有噪音的干扰。这款耳机小巧可折叠，长时间佩戴也倍感舒适，是您长途旅行或上班途中的最佳音乐伴侣。 查看所有优势
高清晰度音频可提供卓越的音频性能，再现原始工作室母带录音，其保真度超越 16 位/44.1 千赫 CD 格式。卓越的质量使高清晰度音频成为音乐爱好者的最佳音乐伴侣。Fidelio 耳机符合高清音频质量所要求的严格标准。不论您是聆听高清晰度音频还是更传统的音乐源，Fidelio 耳机系列的流畅扩展高频都可让您畅享美妙音乐。
Fidelio NC-1 采用前馈和后馈主动式噪音消除 (ANC) 解决方案，这意味着耳罩内外配有 4 个麦克风捕获噪音进行先进处理。前馈 ANC（耳罩外的麦克风）可涵盖更宽的频率带宽，而后馈 ANC（耳罩内的麦克风）则提供强化噪音消除。该组合可确保消除广泛的噪音频率，更深程度地优化任何环境下的音乐欣赏。
在配对之前，每一个扬声器驱动器都经过精挑细选、仔细调谐并严格测试，以确保营造最平衡的自然音效。40 毫米驱动器使用高功率钕磁铁，可在宽广的动态范围内提供真正的高保真音质，一直到最微妙的细节，都能真实再现。
Fidelio NC-1 的噪音消除功能经过专门调谐，确保最佳音效。为了挑战人们认为降噪耳机无法提供高性能音效的观点，我们对 NC-1 进行了精心设计，这样，无论您在安静或嘈杂的环境中，均能获得最佳音质。
Fidelio NC-1 采用轻盈、纤细和小巧的折叠结构和时尚的设计风格，成为您完美的旅行搭档。使用多向折叠耳机，您可以决定如何将耳机高效地装入旅行包，甚至可以将其放入航班座椅的背袋中。
线控装置和麦克风，您可以在音乐和通话之间轻松切换。Fidelio 的卓越噪音消除功能，让您即使身处嘈杂的环境中仍能享受水晶般清晰的通话体验。
Fidelio NC-1 的独立声室可确保声音不受组件影响，实现主动式噪音消除。隔离每一丝真实细节，带来精准的动态完整低音 - 而不会影响声音清晰度。
经过精心挑选的 Fidelio NC-1 材料可确保长时间佩戴也倍感舒适，获得最佳音效。经过精心设计的耳垫配有记忆泡沫，可完美贴合耳形。其不仅可以提供理想的人体工程学舒适佩戴，而且能增强耳机的噪音消除效果。外部耳垫结合织物和松软的蛋白质皮革，完美降低耳朵表面所受的压力并减少热量聚积。这些要素使 NC-1 非常耐磨，成为长途旅行的舒适伴侣。
与大多数降噪耳机不同，无论安装电池与否，Fidelio NC-1 在任何环境中均能提供 Fidelio 的超凡高保真原声。如果电池电量不足，只需关闭 ANC 便可继续享受您的声音之旅。
杂音是在您佩戴带耳机后打开 ANC 但未播放音乐时听到的电子声。我们的 Fidelio 噪音消除技术可大幅降低杂音，确保您的聆听享受不会被任何多余的噪音干扰。
享受 30 小时 ANC 播放时间和无限音乐及通话时间
声音
连接
附件
外箱
包装尺寸
产品尺寸