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Nose trimmer series 5000

轻柔鼻毛、颈部和鬓角修剪器

NT5175/16
  • 修剪和造型，打造理想面部细节 修剪和造型，打造理想面部细节 修剪和造型，打造理想面部细节
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    Nose trimmer series 5000 轻柔鼻毛、颈部和鬓角修剪器

    NT5175/16

    修剪和造型，打造理想面部细节

    飞利浦鼻毛修剪器 5000 系列采用先进的管状盾保护技术，轻柔去除鼻毛、耳毛和眉毛。双重细节修剪器能让您锋利高效地修剪颈部、鬓角和须茬。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥299.00

    Nose trimmer series 5000 轻柔鼻毛、颈部和鬓角修剪器

    修剪和造型，打造理想面部细节

    飞利浦鼻毛修剪器 5000 系列采用先进的管状盾保护技术，轻柔去除鼻毛、耳毛和眉毛。双重细节修剪器能让您锋利高效地修剪颈部、鬓角和须茬。 查看所有优势

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      修剪和造型，打造理想面部细节

      准确、安全地修剪鼻毛、颈部、鬓角

      • 安全无拉扯
      • 网罩系统，理想角度
      • 完全水洗，AA 电池
      • 精细修剪器，3 把修剪梳，软袋
      先进的网罩系统，防止拉扯、划伤和割伤

      先进的网罩系统，防止拉扯、划伤和割伤

      凭借突破性的管状盾保护技术，修剪器刀片采用一层薄刀网保护，弧形尖部设计可减少皮肤刺激。此外，修剪器设计旨在防止毛发夹到两个单独移动的修剪刀片中间，安全无拉扯。

      轻松修剪耳朵或鼻内毛发

      轻松修剪耳朵或鼻内毛发

      飞利浦鼻毛修剪器经过精心设计，其理想角度可轻松修剪耳朵、鼻内及眉毛上的毛发。飞利浦鼻毛修剪器可确保有效去除所有多余毛发。

      准确和锋利的修剪狭缝

      准确和锋利的修剪狭缝

      刀片和网罩具有准确和锋利的修剪狭缝，确保快速有效地修剪所有毛发。

      准确修剪和造型面部须发

      准确修剪和造型面部须发

      双重细节修剪器帮助您修剪和造型，以准确控制和可视性打造理想的面部造型（短茬、山羊胡、鬓角、颈部轮廓或须髭）。

      锋利的刀片* 双重剪切技术带来理想的修边效果

      锋利的刀片* 双重剪切技术带来理想的修边效果

      先进双重剪切技术将双重锋利的修剪元件与低摩擦设计理想结合。

      可全身水洗

      可全身水洗

      修剪器和修剪梳可用自来水轻松清洗。

      便于存放所有附件

      便于存放所有附件

      软袋内含：AA 电池、2 把眉梳、精细修剪器附件、1 把胡须修剪梳和毛刷（可保持刀片清洁）。

      3 把修剪梳，可均匀修剪眉毛和面部须发

      3 把修剪梳，可均匀修剪眉毛和面部须发

      使用 3 或 5 毫米眉梳和 3 毫米胡须修剪梳将须发修剪或修整成统一长度

      轻松握持和控制，湿剃轻松

      轻松握持和控制，湿剃轻松

      软质橡胶把手令握持无比舒适，即使手湿，也可以灵活操控修剪器。

      刀片无需使用润滑油

      刀片无需使用润滑油

      无需使用润滑油，易于维护。

      2 年保修

      2 年保修

      我们所有理容产品经久耐用。修剪器附带 2 年保修。

      技术规格

      • 切剃装置

        宽刀片鼻毛修剪器
        21 毫米（13/16 英寸）
        宽刀片精细修剪器
        21 毫米（13/16 英寸）
        修剪部件
        不锈钢刀片
        长度设定档数
        4
        2 把眉梳
        3 和 5 毫米（1/8 英寸和 3/16 英寸）
        1 个胡须修剪梳
        3 毫米（1/8 英寸）

      • 附件

        旅行软袋
        Y
        维护
        清洁刷

      • 操作简易

        无需维护
        无需润滑油
        清洁
        可全身水洗

      • 设计

        颜色
        黑色和蓝色
        表面处理
        银漆和橡胶
        手柄
        软橡胶手柄

      • 功率

        电源
        AA 电池

      • 服务

        2 年全球保修
        Y

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