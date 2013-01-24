如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
凭借突破性的管状盾保护技术，修剪器刀片采用一层薄刀网保护，弧形尖部设计可减少皮肤刺激。此外，修剪器设计旨在防止毛发夹到两个单独移动的修剪刀片中间，安全无拉扯。
飞利浦鼻毛修剪器经过精心设计，其理想角度可轻松修剪耳朵、鼻内及眉毛上的毛发。飞利浦鼻毛修剪器可确保有效去除所有多余毛发。
刀片和网罩具有准确和锋利的修剪狭缝，确保快速有效地修剪所有毛发。
双重细节修剪器帮助您修剪和造型，以准确控制和可视性打造理想的面部造型（短茬、山羊胡、鬓角、颈部轮廓或须髭）。
先进双重剪切技术将双重锋利的修剪元件与低摩擦设计理想结合。
修剪器和修剪梳可用自来水轻松清洗。
软袋内含：AA 电池、2 把眉梳、精细修剪器附件、1 把胡须修剪梳和毛刷（可保持刀片清洁）。
使用 3 或 5 毫米眉梳和 3 毫米胡须修剪梳将须发修剪或修整成统一长度
软质橡胶把手令握持无比舒适，即使手湿，也可以灵活操控修剪器。
无需使用润滑油，易于维护。
我们所有理容产品经久耐用。修剪器附带 2 年保修。
切剃装置
附件
操作简易
设计
功率
服务