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ORD2105B/93
让迷你复古收音机成为潮流
使用飞利浦迷你复古收音机享受您的全部音乐和优美的复古设计。从您的 iPod/iPhone 播放，同时为收音机充电并自动与您的 Apple 设备同步时钟。
Lightning 接口
iPod/iPhone 专用
FM、双重闹铃
4 瓦
低音反射扬声器系统是一种紧凑型音箱系统，可提供深沉的低音体验。它不同于传统单独使用低音炮的分体式音响系统，转而代之以一个可整合在一个音箱里的低音贝斯管，利用低频声学技术调整低音贝斯管，优化音响系统的低频输出，从而产生更深沉，饱满的低音并且失真度较小。该系统工作原理是，使低音贝斯管中的空气产生共振，从而使之像传统低音炮一样振动。结合低音反射扬声器系统等同于低音炮的效果，扩展了单个音箱总体低频声音，从而产生全方位的深沉低音效果。
定时关机让您决定在睡觉前收听所选音乐或广播电台的时间长度。只需设置一个时间限制（最长 2 小时）并选择一张 CD 或一个广播电台，以便在您渐渐入睡时收听。装置将持续播放选定的时间长度，然后自动关机，进入节电的无声待机模式。定时关机使您可以伴着您喜爱的 CD 或电台 DJ 入睡，而不用数绵羊或担心浪费电力。
源于 1955 年的复古收音机 - 这款复古收音机传承了闻名遐迩的飞利浦 1955 年收音机的独特元素（也称为 Philetta“254”）。当时，这款小巧的收音机以其简约的设计、震撼的音效和水晶般清晰的接收效果赢得了受众的赞赏。飞利浦收音机的历史可追溯到 1927 年。在过去几十年中，很多型号的收音机早已成为久富盛誉的标志性产品和收藏品。