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ORD7100R/00
复古收音机
让飞利浦复古收音机完善您的聆听体验。设计源于飞利浦 1955 年的独特收音机，可播放 iPod 和 iPhone 并为其充电，而且具有立体声 FM 调谐器。
带 30 针接口
iPod/iPhone 专用
FM
10 瓦
一边为 iPod/iPhone 充电，一边欣赏您喜爱的 MP3 音乐！您可通过该设备将您的便携式设备直接连接到基座式娱乐系统，从而以卓越的音质聆听最爱音乐。它还能在 iPod/iPhone 的播放过程中为其充电，因此您可以尽情欣赏音乐，而不必担心便携式播放器的电池电量耗尽。插接便携式设备时，基座式娱乐系统会自动为其充电。
低音反射扬声器系统是一种紧凑型音箱系统，可提供深沉的低音体验。它不同于传统单独使用低音炮的分体式音响系统，转而代之以一个可整合在一个音箱里的低音贝斯管，利用低频声学技术调整低音贝斯管，优化音响系统的低频输出，从而产生更深沉，饱满的低音并且失真度较小。该系统工作原理是，使低音贝斯管中的空气产生共振，从而使之像传统低音炮一样振动。结合低音反射扬声器系统等同于低音炮的效果，扩展了单个音箱总体低频声音，从而产生全方位的深沉低音效果。
设计灵动的弹簧式底座端口，轻松容纳任何 iPod 或 iPhone，而无需特殊适配器。不但如此，iPod 或 iPhone 就算装在保护套里，您也可以将它直接插接上扬声器基座。现在，您体会到什么是真正无拘无束的音乐享受了吧？