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复古收音机

ORD7100R/00
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    复古收音机

    ORD7100R/00

    复古收音机

    让飞利浦复古收音机完善您的聆听体验。设计源于飞利浦 1955 年的独特收音机，可播放 iPod 和 iPhone 并为其充电，而且具有立体声 FM 调谐器。 查看所有优势

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      复古收音机

      • 带 30 针接口
      • iPod/iPhone 专用
      • FM
      • 10 瓦
      可同时播放 iPod/iPhone 音乐并为其充电

      可同时播放 iPod/iPhone 音乐并为其充电

      一边为 iPod/iPhone 充电，一边欣赏您喜爱的 MP3 音乐！您可通过该设备将您的便携式设备直接连接到基座式娱乐系统，从而以卓越的音质聆听最爱音乐。它还能在 iPod/iPhone 的播放过程中为其充电，因此您可以尽情欣赏音乐，而不必担心便携式播放器的电池电量耗尽。插接便携式设备时，基座式娱乐系统会自动为其充电。

      低音反射扬声器系统提供震撼深沉的低音

      低音反射扬声器系统提供震撼深沉的低音

      低音反射扬声器系统是一种紧凑型音箱系统，可提供深沉的低音体验。它不同于传统单独使用低音炮的分体式音响系统，转而代之以一个可整合在一个音箱里的低音贝斯管，利用低频声学技术调整低音贝斯管，优化音响系统的低频输出，从而产生更深沉，饱满的低音并且失真度较小。该系统工作原理是，使低音贝斯管中的空气产生共振，从而使之像传统低音炮一样振动。结合低音反射扬声器系统等同于低音炮的效果，扩展了单个音箱总体低频声音，从而产生全方位的深沉低音效果。

      可插接任何 iPod/iPhone，即使其在保护套里

      可插接任何 iPod/iPhone，即使其在保护套里

      设计灵动的弹簧式底座端口，轻松容纳任何 iPod 或 iPhone，而无需特殊适配器。不但如此，iPod 或 iPhone 就算装在保护套里，您也可以将它直接插接上扬声器基座。现在，您体会到什么是真正无拘无束的音乐享受了吧？

      插接到底座时与 iPod/iPhone 建立自动时钟同步

      插接到底座时与 iPod/iPhone 建立自动时钟同步

      连接和插接底座时，此底座系统会在几秒内自动使时钟与您的 iPod/iPhone 同步。有了这种便利功能，您无需手动设置时间。

      音频输入，轻松提供便携音乐播放

      音频输入，轻松提供便携音乐播放

      只需一个简单的连接，便可以欣赏便携式设备和电脑中的所有音乐。只需将设备连接至飞利浦设备上的音频输入（3.5 毫米）端口。使用电脑时，通常是通过耳机输出进行连接。连接后，您可以通过一套卓越的音箱直接欣赏完整的音乐歌曲集。飞利浦只提供更好的音质。

      以现代理念重新诠释独特的 Philetta 设计

      以现代理念重新诠释独特的 Philetta 设计

      源于 1955 年的复古收音机 - 这款复古收音机传承了闻名遐迩的飞利浦 1955 年收音机的独特元素（也称为 Philetta“254”）。当时，这款小巧的收音机以其简约的设计、震撼的音效和水晶般清晰的接收效果赢得了受众的赞赏。飞利浦收音机的历史可追溯到 1927 年。在过去几十年中，很多型号的收音机早已成为久富盛誉的标志性产品和收藏品。

      技术规格

      • iPod 兼容性

        兼容
        • iPod Touch
        • iPod Touch 二代
        • iPod Classic
        • iPod Nano 第 3 代
        • iPod Nano 四代
        • iPod 第 5 代
        • 带彩色显示屏的 iPod
        • iPod nano
        • iPod mini
        • iPod Nano 第 1 代
        • iPod Nano 第 2 代

      • iPhone 兼容性

        兼容
        • iPhone 三代
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S

      • iPod/iPhone 应用程序

        应用程序名称
        • HomeStudio
        • 从应用程序专卖店免费下载
        兼容性
        用于 iPod/iPhone、iPod Touch 和 iPhone 的底座收音机
        5 天天气预报
        播放
        • 专辑/曲目导航
        • 播放控制
        时钟
        • 模拟显示屏
        • 数字显示屏
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        • 多种闹铃
        • 定时关机
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        • FM 收音机
        • 预设
        • 扫描
        • 调谐

      • 音频播放

        回放模式
        • iPod 充电
        • 为 iPhone 充电

      • 调谐器/接收/发送

        调谐波段
        FM
        波段
        (FM) 87.5-108  MHz
        预设电台
        20
        自动数字调谐

      • 连接

        音频输入（3.5 毫米）
        天线
        FM 天线（75 欧姆）

      • 便利性

        显示器类型
        LED 白色

      • 声音

        声音系统
        立体声
        音量控制
        旋转（数字）

      • 扬声器

        内置扬声器
        2

      • 功率

        电源类型
        交流输入

      • 尺寸

        产品尺寸（宽x厚x高）
        330 x 150 x 163  毫米
        包装尺寸（宽x厚x高）
        460 x 250 x 245 毫米

      • 附件

        随附的附件
        • 交流电源线（VDE 和英国）
        • 用户手册
        • 保修证书

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 3.5 毫米立体声线路输入电缆
      • 交流/直流适配器
      • 说明书
      • 快速入门指南

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