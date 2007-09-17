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运动套件

PAC015/00
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    运动套件

    PAC015/00

    尤其适合体育活动

    飞利浦 PAC015 在您运动或锻炼时为您提供灵活而稳固的聆听体验。用可调节的闭合臂环随处携带播放机，不会错过一个节拍。可弯曲而又安全的耳勾令佩戴倍感舒适。

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    尤其适合体育活动

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    尤其适合体育活动

    飞利浦 PAC015 在您运动或锻炼时为您提供灵活而稳固的聆听体验。用可调节的闭合臂环随处携带播放机，不会错过一个节拍。可弯曲而又安全的耳勾令佩戴倍感舒适。

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      尤其适合体育活动

      技术规格

      • 声音

        类型
        动态
        磁铁型
        钕制
        原声系统
        开放式
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        20 - 20 000  赫兹
        阻抗
        16 欧姆
        最大输入功率
        15 毫瓦
        灵敏度
        100 dB
        单元直径
        15 毫米
        音圈
        铜制

      • 连接

        连接口
        3.5 毫米立体声
        线缆长度
        1.2米
        线缆接口
        两边平行、对称
        接口末端
        镀铬合金
        线缆类型
        OFC（无氧铜）

      • 尺寸

        产品重量
        43 克
        泡形罩尺寸（宽x厚x高）
        135 x 39 x 213 毫米
        包装类型
        翻盖

      • 包装

        EAN/UPC/GTIN
        87 12581 37558 4

      • 便利性

        可调节松紧带
        Y
        可水洗精美布袋
        Y

      • 外箱

        总重
        0.745  千克
        高度
        14.6  厘米
        长度
        19.9  厘米
        净重
        0.2  千克
        自重
        0.545  千克
        宽度
        19.6  厘米

      • 包装尺寸

        厚度
        3.9  厘米
        总重
        0.125  千克
        高度
        21.3  厘米
        净重
        0.04  千克
        自重
        0.085  千克
        宽度
        13.5  厘米

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