尤其适合体育活动
飞利浦 PAC015 在您运动或锻炼时为您提供灵活而稳固的聆听体验。用可调节的闭合臂环随处携带播放机，不会错过一个节拍。可弯曲而又安全的耳勾令佩戴倍感舒适。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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