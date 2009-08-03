卓越的听音体验
飞利浦 GoGear PAC021 耳机让您在旅途中享受纯净、流畅的音乐。该耳机专为 GoGear Muse MP3 视频播放机设计，具备特有的噪音消除技术，而且还附带有三个可互换耳罩，使耳机佩戴起来舒适贴合。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
卓越的听音体验
飞利浦 GoGear PAC021 耳机让您在旅途中享受纯净、流畅的音乐。该耳机专为 GoGear Muse MP3 视频播放机设计，具备特有的噪音消除技术，而且还附带有三个可互换耳罩，使耳机佩戴起来舒适贴合。
卓越的听音体验
飞利浦 GoGear PAC021 耳机让您在旅途中享受纯净、流畅的音乐。该耳机专为 GoGear Muse MP3 视频播放机设计，具备特有的噪音消除技术，而且还附带有三个可互换耳罩，使耳机佩戴起来舒适贴合。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
卓越的听音体验
飞利浦 GoGear PAC021 耳机让您在旅途中享受纯净、流畅的音乐。该耳机专为 GoGear Muse MP3 视频播放机设计，具备特有的噪音消除技术，而且还附带有三个可互换耳罩，使耳机佩戴起来舒适贴合。
声音
连接
外箱
包装尺寸
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。