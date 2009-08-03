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降噪耳机

PAC021/00
  • 卓越的听音体验 卓越的听音体验 卓越的听音体验
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    降噪耳机

    PAC021/00

    卓越的听音体验

    飞利浦 GoGear PAC021 耳机让您在旅途中享受纯净、流畅的音乐。该耳机专为 GoGear Muse MP3 视频播放机设计，具备特有的噪音消除技术，而且还附带有三个可互换耳罩，使耳机佩戴起来舒适贴合。

    降噪耳机

    卓越的听音体验

    飞利浦 GoGear PAC021 耳机让您在旅途中享受纯净、流畅的音乐。该耳机专为 GoGear Muse MP3 视频播放机设计，具备特有的噪音消除技术，而且还附带有三个可互换耳罩，使耳机佩戴起来舒适贴合。

    卓越的听音体验

    飞利浦 GoGear PAC021 耳机让您在旅途中享受纯净、流畅的音乐。该耳机专为 GoGear Muse MP3 视频播放机设计，具备特有的噪音消除技术，而且还附带有三个可互换耳罩，使耳机佩戴起来舒适贴合。

    降噪耳机

    卓越的听音体验

    飞利浦 GoGear PAC021 耳机让您在旅途中享受纯净、流畅的音乐。该耳机专为 GoGear Muse MP3 视频播放机设计，具备特有的噪音消除技术，而且还附带有三个可互换耳罩，使耳机佩戴起来舒适贴合。

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      GoGear Muse MP3 视频播放器

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      三个耳罩可供选择，完美贴合耳形

      三个耳罩可供选择，完美贴合耳形。

      技术规格

      • 声音

        阻抗
        16 欧姆，1 千赫
        频率响应
        20 - 18 千  赫兹
        灵敏度
        103 分贝
        最大输入功率
        5 毫瓦
        隔音膜
        PEI
        类型
        动态

      • 连接

        耳机
        3.5 毫米
        线缆长度
        1.1 米

      • 外箱

        总重
        0.452  千克
        高度
        10  厘米
        长度
        14.4  厘米
        净重
        0.18  千克
        用户包装数量
        10
        自重
        0.272  千克
        宽度
        12.7  厘米
        EAN
        87 12581 51297 2

      • 包装尺寸

        厚度
        2.4  厘米
        总重
        0.036  千克
        高度
        6.7  厘米
        净重
        0.018  千克
        随附产品数量
        1
        包装类型
        箱体
        自重
        0.018  千克
        宽度
        8.7  厘米
        EAN
        87 12581 51296 5

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