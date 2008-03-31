包装盒中的其他物品
- 智能车载装置
- 车载套件
- 适配器
- 遥控器
- 视频电缆
- S-Video 电缆
旋转屏幕，自由视角
使用具有 10.2 英寸 LCD 显示屏与 180 度旋转屏幕的飞利浦 PET1031 便携式 DVD 播放机，您可以随时随地欣赏电影。另外，您可以通过播放机上配备的 SD 卡插槽和 USB2.0 连接器与伙伴们一起分享心仪的影片。随附车载套件。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
旋转屏幕，自由视角
使用具有 10.2 英寸 LCD 显示屏与 180 度旋转屏幕的飞利浦 PET1031 便携式 DVD 播放机，您可以随时随地欣赏电影。另外，您可以通过播放机上配备的 SD 卡插槽和 USB2.0 连接器与伙伴们一起分享心仪的影片。随附车载套件。 查看所有优势
借助 DivX® 支持，您可以舒适地在客厅中享受 DivX® 编码的视频。DivX® 媒体格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，让您可以将诸如电影、影视预告片及音乐电视等大容量文件存储在 CD-R/RW、存储卡及 DVD-video 等介质中。DivX® CD 可以在选定的 DVD 播放机、DVD 录像机和家庭影院系统上播放。
DivX® Ultra 将 DivX® 播放与集成字幕、多音频语言、多曲目/菜单等出色功能综合为单一的易用文件格式。
借助音频压缩技术，较大的数字音乐文件可以压缩 10 倍，且音质不会明显降低。通过其中两种压缩格式 MP3 和 WMA，您可在飞利浦播放机上畅游数字音乐世界。您可从互联网上的正式音乐网站下载 MP3 或 WMA 歌曲，或通过翻录音频 CD 并将其传输到播放机上，创建您自己的 MP3 或 WMA 音乐文件。
多格式播放能力使您可以随时欣赏图片，播放大部分的光盘格式，以获得最大的光盘兼容性和观看愉悦。
高分辨率彩色液晶显示屏让图像栩栩如生，它能以丰富逼真的细节、打印照片般鲜艳的色彩效果呈现您的珍贵照片、最爱影片和音乐。
显示您的影片和数码照片，与您的朋友和家人分享快乐。16:9 宽屏幕宽高比普遍适用于高清数字电视。原始 16:9 宽高比意味着视频图像的顶部和底部没有黑条；也不需要更改画面格式以适合不同的屏幕尺寸，不会因画面缩放而影响画质。
立体声扬声器可呈现优等音质，让您享受自由的音乐空间。有了内置立体声扬声器，您可随时随地享受美妙音乐，只需拔出耳机即可通过扬声器欣赏音乐，非常方便。
屏幕可旋转 180 度，让您可以从最佳的观看角度欣赏电影和照片。旋转屏幕或上下调整可降低亮度并获得最佳视角。
享受 USB 2.0 带来的便利吧，您可以更快速地使用更大存储空间来传输照片、视频和 MP3 音乐文件。在内置 SD 卡插槽中插入 SD 卡，您就可以使用更大容量在飞利浦播放机上存储照片、视频和 MP3 音乐文件，享受随心所欲存储文件的乐趣。
要随时享受娱乐时光，何不在路途中带上您的便携式 DVD 播放机？独特的车载装置系统可确保使用的方便性，随附快速释放杆，便于您在不使用时轻松移除播放机。您可以将本装置留在车内，只让便携式 DVD 播放机陪伴您自在周游。
在液晶显示屏上欣赏毫无空白亮点缺陷的至高品质影像。液晶显示屏通常都存在某些缺陷，液晶行业称之为“坏点”。为数有限的坏点曾一度被认为是液晶屏批量生产必然带来的负面效应。通过采用飞利浦便携式 DVD 播放机的严格质量控制流程，我们生产的液晶显示屏的对坏点实现了“零容忍”。 精心选择符合飞利浦 Zero Bright Dot™ 标准的便携式 DVD 播放机，一流屏幕质量有保证。
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