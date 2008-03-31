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便携式 DVD 播放机

PET1031/98
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  • 旋转屏幕，自由视角 旋转屏幕，自由视角 旋转屏幕，自由视角
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    便携式 DVD 播放机

    PET1031/98

    旋转屏幕，自由视角

    使用具有 10.2 英寸 LCD 显示屏与 180 度旋转屏幕的飞利浦 PET1031 便携式 DVD 播放机，您可以随时随地欣赏电影。另外，您可以通过播放机上配备的 SD 卡插槽和 USB2.0 连接器与伙伴们一起分享心仪的影片。随附车载套件。 查看所有优势

    便携式 DVD 播放机

    旋转屏幕，自由视角

    使用具有 10.2 英寸 LCD 显示屏与 180 度旋转屏幕的飞利浦 PET1031 便携式 DVD 播放机，您可以随时随地欣赏电影。另外，您可以通过播放机上配备的 SD 卡插槽和 USB2.0 连接器与伙伴们一起分享心仪的影片。随附车载套件。 查看所有优势

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      旋转屏幕，自由视角

      长达 5 小时的播放时间

      • 10.2 英寸宽屏液晶显示屏
      播放 DVD、DVD+/-R 和 DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 和 MPEG4 电影

      播放 DVD、DVD+/-R 和 DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 和 MPEG4 电影

      借助 DivX® 支持，您可以舒适地在客厅中享受 DivX® 编码的视频。DivX® 媒体格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，让您可以将诸如电影、影视预告片及音乐电视等大容量文件存储在 CD-R/RW、存储卡及 DVD-video 等介质中。DivX® CD 可以在选定的 DVD 播放机、DVD 录像机和家庭影院系统上播放。

      DivX® Ultra 可增强 DivX® 媒体文件的播放效果

      DivX® Ultra 可增强 DivX® 媒体文件的播放效果

      DivX® Ultra 将 DivX® 播放与集成字幕、多音频语言、多曲目/菜单等出色功能综合为单一的易用文件格式。

      播放 MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW

      播放 MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW

      借助音频压缩技术，较大的数字音乐文件可以压缩 10 倍，且音质不会明显降低。通过其中两种压缩格式 MP3 和 WMA，您可在飞利浦播放机上畅游数字音乐世界。您可从互联网上的正式音乐网站下载 MP3 或 WMA 歌曲，或通过翻录音频 CD 并将其传输到播放机上，创建您自己的 MP3 或 WMA 音乐文件。

      通过 Picture CD 分享 JPEG 图形文件

      通过 Picture CD 分享 JPEG 图形文件

      多格式播放能力使您可以随时欣赏图片，播放大部分的光盘格式，以获得最大的光盘兼容性和观看愉悦。

      高分辨率 10.2 英寸 TFT 液晶显示屏带给您绝佳的视觉体验

      高分辨率 10.2 英寸 TFT 液晶显示屏带给您绝佳的视觉体验

      高分辨率彩色液晶显示屏让图像栩栩如生，它能以丰富逼真的细节、打印照片般鲜艳的色彩效果呈现您的珍贵照片、最爱影片和音乐。

      以 16:9 宽屏幕格式欣赏电影

      以 16:9 宽屏幕格式欣赏电影

      显示您的影片和数码照片，与您的朋友和家人分享快乐。16:9 宽屏幕宽高比普遍适用于高清数字电视。原始 16:9 宽高比意味着视频图像的顶部和底部没有黑条；也不需要更改画面格式以适合不同的屏幕尺寸，不会因画面缩放而影响画质。

      内置高品质立体声扬声器

      内置高品质立体声扬声器

      立体声扬声器可呈现优等音质，让您享受自由的音乐空间。有了内置立体声扬声器，您可随时随地享受美妙音乐，只需拔出耳机即可通过扬声器欣赏音乐，非常方便。

      180 度旋转屏幕提供更自由的观赏视角

      180 度旋转屏幕提供更自由的观赏视角

      屏幕可旋转 180 度，让您可以从最佳的观看角度欣赏电影和照片。旋转屏幕或上下调整可降低亮度并获得最佳视角。

      USB 2.0 连接器与 SD 存储卡插槽

      USB 2.0 连接器与 SD 存储卡插槽

      享受 USB 2.0 带来的便利吧，您可以更快速地使用更大存储空间来传输照片、视频和 MP3 音乐文件。在内置 SD 卡插槽中插入 SD 卡，您就可以使用更大容量在飞利浦播放机上存储照片、视频和 MP3 音乐文件，享受随心所欲存储文件的乐趣。

      智能车载装置简单易用

      智能车载装置简单易用

      要随时享受娱乐时光，何不在路途中带上您的便携式 DVD 播放机？独特的车载装置系统可确保使用的方便性，随附快速释放杆，便于您在不使用时轻松移除播放机。您可以将本装置留在车内，只让便携式 DVD 播放机陪伴您自在周游。

      Zero Bright Dot™ 屏幕可实现无可挑剔的屏幕质量

      在液晶显示屏上欣赏毫无空白亮点缺陷的至高品质影像。液晶显示屏通常都存在某些缺陷，液晶行业称之为“坏点”。为数有限的坏点曾一度被认为是液晶屏批量生产必然带来的负面效应。通过采用飞利浦便携式 DVD 播放机的严格质量控制流程，我们生产的液晶显示屏的对坏点实现了“零容忍”。 精心选择符合飞利浦 Zero Bright Dot™ 标准的便携式 DVD 播放机，一流屏幕质量有保证。

      技术规格

      • 声音

        输出功率
        250mW RMS（内置扬声器）
        输出功率 (RMS)
        10mW RMS（耳机）
        信噪比
        >80dB（线路输出），>76dB（耳机），>62dB（内置扬声器）

      • 连接

        AV 输出
        复合 (CVBS) x1
        直流输入
        9~12V
        USB
        其它接口
        • 隔行复合视频输出
        • S-Video 输出
        耳机插孔
        3.5 毫米立体声耳机
        SD/MMC 存储卡插槽

      • 便利性

        电池充电显示灯
        防震
        Y

      • 功率

        电池类型
        内置电池

      • 附件

        交流/直流变压器
        直流输入 9~12V；110-240v，50/60 Hz
        线缆
        A/V 电缆 x1，S-video 电缆 x1，分量电缆 x1
        随附的附件
        • S-video 线缆
        • 分量视频电缆
        遥控器
        AY5507 纤巧遥控器
        用户手册
        英语
        车载套件
        点烟座适配器，12 伏直流
        智能车载装置
        1 套

      • 尺寸

        外箱数量
        3
        包装厚度
        145  毫米
        产品厚度
        188  毫米
        包装高度
        282  毫米
        包装类型
        D-box
        包装宽度
        336  毫米
        外箱厚度
        460  毫米
        外箱重量
        9  千克
        外箱高度
        305  毫米
        产品宽度
        270  毫米
        外箱宽度
        350  毫米
        产品高度
        32  毫米
        产品重量
        1.3  千克

      • 音频播放

        压缩格式
        • 杜比数字
        • MP3
        • WMA
        播放媒体
        • CD
        • MP3-CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • WMA-CD
        MP3 比特率
        32 - 320 kbps
        支持文件系统
        • ISO-9660
        • Jolliet
        WMA 比特率
        32 - 192 kbps

      • 图片/显示

        屏幕对角线尺寸（英寸）
        10.2  英寸
        有效显示区
        222.0X133.2 毫米
        对比度（标准）
        250:1
        LCD 面板类型
        防眩偏振
        显示屏类型
        LCD TFT
        响应时间（标准）
        30  毫秒
        亮度
        200  cd/m²
        像素间距
        0.1905（宽）×0.1905（高）毫米
        分辨率
        800（宽）x480（高）x3 (RGB)

      • 视频播放

        播放媒体
        • DVD
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        • SVCD
        • Video CD
        • CD
        • CD-R/CD-RW
        • MP3-CD
        • WMA
        • Picture CD
        压缩格式
        • Divx
        • MPEG4
        光盘播放模式
        • OSD
        • A-B 重放
        • 视角
        • 光盘菜单
        • 快退
        • 快进
        • 重放
        • 随机播放
        • 慢退
        • 慢进
        • 缩放
        光盘播放系统
        • NTSC
        • PAL

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 智能车载装置
      • 车载套件
      • 适配器
      • 遥控器
      • 视频电缆
      • S-Video 电缆

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