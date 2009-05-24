包装盒中的其他物品
- 适配器
- 车载套件
- 遥控器
- AV 短线（母口）
让您更长时间地享受随身影片
随时随地享受影片乐趣！PET941D 便携式 DVD 播放机具有 9 英寸 TFT LCD 屏幕，可带给您绝佳的观看体验。随时随地，您可尽情享受长达 5 小时的 DVD/DivX®/MPEG 电影、MP3-CD/CD 音乐和 JPEG 照片。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
让您更长时间地享受随身影片
随时随地享受影片乐趣！PET941D 便携式 DVD 播放机具有 9 英寸 TFT LCD 屏幕，可带给您绝佳的观看体验。随时随地，您可尽情享受长达 5 小时的 DVD/DivX®/MPEG 电影、MP3-CD/CD 音乐和 JPEG 照片。 查看所有优势
高分辨率彩色液晶显示屏让图像栩栩如生，它能以丰富逼真的细节、打印照片般鲜艳的色彩效果呈现您的珍贵照片、最爱影片和音乐。
借助 DivX® 支持，您可尽情享受 DivX® 编码的视频。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，可让您将诸如电影、影视预告片及音乐电视等大容量文件存储在 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘上。
飞利浦便携式 DVD 播放器与市场上的大多数 DVD 和 CD 光盘兼容。DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD 和 CD – 均可在此 DVD 播放器上播放。DVD+/-R 是一个名词缩写，它指的是接受两种普通的可录制 DVD 格式的 DVD 驱动器。同样，DVD+/-RW 可处理两种普通的可重写光盘类型。
MP3 是一种革命性压缩技术。采用这种技术，很大的数字音乐文件最多可压缩 10 倍，而不会显著降低音频质量。单张 CD 可以存储长达 10 小时音乐。
播放保存在光盘上的 JPEG 照片。随心所欲地重温与家人和好友在一起的温馨时刻！
此飞利浦播放机随附有电量持久的小号内置充电电池。只需一次充电，您就可以连续欣赏影片、照片和音乐 5 个小时。插入电源线即可为播放器充电，一切如此简单。
为了您的方便，该飞利浦播放机随附有交流适配器、车载适配器和 AV 电缆。
立体声扬声器可呈现优等音质，让您享受自由的音乐空间。有了内置立体声扬声器，您可随时随地享受美妙音乐，只需拔出耳机即可通过扬声器欣赏音乐，非常方便。
这款简单易用的便携式播放器专为外出时的简便操作而设计。将光盘装入播放器，欣赏您喜爱的 DVD，享受娱乐就这么简单。数个单触式按钮让您可以轻松操控，并且该播放器完全兼容于最普遍的 DVD/VCD/CD 光盘。无论您去到何处，美妙的娱乐体验都将常伴您左右。
声音
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功率
附件
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