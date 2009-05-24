DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD、CD 兼容

飞利浦便携式 DVD 播放器与市场上的大多数 DVD 和 CD 光盘兼容。DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD 和 CD – 均可在此 DVD 播放器上播放。DVD+/-R 是一个名词缩写，它指的是接受两种普通的可录制 DVD 格式的 DVD 驱动器。同样，DVD+/-RW 可处理两种普通的可重写光盘类型。