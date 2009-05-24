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便携式 DVD 播放器

PET941D/98
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    便携式 DVD 播放器

    PET941D/98

    让您更长时间地享受随身影片

    随时随地享受影片乐趣！PET941D 便携式 DVD 播放机具有 9 英寸 TFT LCD 屏幕，可带给您绝佳的观看体验。随时随地，您可尽情享受长达 5 小时的 DVD/DivX®/MPEG 电影、MP3-CD/CD 音乐和 JPEG 照片。 查看所有优势

    便携式 DVD 播放器

    让您更长时间地享受随身影片

    随时随地享受影片乐趣！PET941D 便携式 DVD 播放机具有 9 英寸 TFT LCD 屏幕，可带给您绝佳的观看体验。随时随地，您可尽情享受长达 5 小时的 DVD/DivX®/MPEG 电影、MP3-CD/CD 音乐和 JPEG 照片。 查看所有优势

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      让您更长时间地享受随身影片

      • 22.9 厘米（9 英寸）液晶显示屏
      22.9 厘米（9 英寸）TFT 彩色宽屏液晶显示屏

      22.9 厘米（9 英寸）TFT 彩色宽屏液晶显示屏

      高分辨率彩色液晶显示屏让图像栩栩如生，它能以丰富逼真的细节、打印照片般鲜艳的色彩效果呈现您的珍贵照片、最爱影片和音乐。

      DivX 认证适合 DivX 视频的标准播放

      DivX 认证适合 DivX 视频的标准播放

      借助 DivX® 支持，您可尽情享受 DivX® 编码的视频。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，可让您将诸如电影、影视预告片及音乐电视等大容量文件存储在 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘上。

      DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD、CD 兼容

      DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD、CD 兼容

      飞利浦便携式 DVD 播放器与市场上的大多数 DVD 和 CD 光盘兼容。DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD 和 CD – 均可在此 DVD 播放器上播放。DVD+/-R 是一个名词缩写，它指的是接受两种普通的可录制 DVD 格式的 DVD 驱动器。同样，DVD+/-RW 可处理两种普通的可重写光盘类型。

      MP3-CD、CD 和 CD-RW 播放

      MP3-CD、CD 和 CD-RW 播放

      MP3 是一种革命性压缩技术。采用这种技术，很大的数字音乐文件最多可压缩 10 倍，而不会显著降低音频质量。单张 CD 可以存储长达 10 小时音乐。

      查看图片光盘中的 JPEG 图像

      查看图片光盘中的 JPEG 图像

      播放保存在光盘上的 JPEG 照片。随心所欲地重温与家人和好友在一起的温馨时刻！

      一块内置电池可支持长达 5 小时的播放*

      一块内置电池可支持长达 5 小时的播放*

      此飞利浦播放机随附有电量持久的小号内置充电电池。只需一次充电，您就可以连续欣赏影片、照片和音乐 5 个小时。插入电源线即可为播放器充电，一切如此简单。

      包含交流变压器、车载套件和 AV 线缆

      包含交流变压器、车载套件和 AV 线缆

      为了您的方便，该飞利浦播放机随附有交流适配器、车载适配器和 AV 电缆。

      内置立体声扬声器

      内置立体声扬声器

      立体声扬声器可呈现优等音质，让您享受自由的音乐空间。有了内置立体声扬声器，您可随时随地享受美妙音乐，只需拔出耳机即可通过扬声器欣赏音乐，非常方便。

      只有数个按钮，方便您轻松操控

      这款简单易用的便携式播放器专为外出时的简便操作而设计。将光盘装入播放器，欣赏您喜爱的 DVD，享受娱乐就这么简单。数个单触式按钮让您可以轻松操控，并且该播放器完全兼容于最普遍的 DVD/VCD/CD 光盘。无论您去到何处，美妙的娱乐体验都将常伴您左右。

      技术规格

      • 声音

        输出功率
        250mW RMS（内置扬声器）
        输出功率 (RMS)
        5 毫瓦 RMS（耳机）
        信噪比
        >80dB（耳机），>62dB（内置扬声器）

      • 连接

        AV 输出
        复合 (CVBS) x1
        直流输入
        9 伏，1 安
        耳机插孔
        1 个 3.5 毫米立体声耳机

      • 便利性

        电池充电显示灯
        防震
        Y

      • 功率

        电池续航时间
        长达 5 小时*
        电池类型
        内置电池

      • 附件

        交流/直流变压器
        直流输入 9V，1A，110-240v，50/60Hz
        线缆
        1 x AV 电缆
        遥控器
        AY5521 超薄遥控器
        用户手册
        英语
        车载套件
        点烟座适配器，12 伏直流

      • 尺寸

        外箱数量
        3
        包装厚度
        70  毫米
        产品厚度
        178  毫米
        包装高度
        285  毫米
        包装类型
        D-box
        包装宽度
        272  毫米
        外箱厚度
        280  毫米
        外箱重量
        5.7  千克
        外箱高度
        295  毫米
        产品宽度
        239  毫米
        外箱宽度
        225  毫米
        产品高度
        39  毫米
        产品重量
        1.1  千克

      • 音频播放

        压缩格式
        • 杜比数字
        • MP3
        播放媒体
        • CD
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • CD-R
        MP3 比特率
        32 - 320 kbps
        支持文件系统
        • ISO-9660
        • Jolliet

      • 图片/显示

        屏幕对角线尺寸（英寸）
        9  英寸
        有效显示区
        198.240（宽）x111.735（高）毫米
        对比度（标准）
        250:1
        LCD 面板类型
        防眩偏振
        显示屏类型
        LCD TFT
        响应时间（标准）
        30  毫秒
        亮度
        120  cd/m²
        分辨率
        640（宽）x234（高）x3 (RGB)

      • 视频播放

        播放媒体
        • DVD
        • Picture CD
        • SVCD
        • Video CD
        • DVD-R/-RW
        • MP3-CD
        • CD-R/CD-RW
        • DVD+R/+RW
        • CD
        压缩格式
        • Divx
        • MPEG4
        光盘播放模式
        • 光盘菜单
        • 快退
        • 快进
        • OSD
        • 重放
        • 缩放
        光盘播放系统
        • NTSC
        • PAL

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 适配器
      • 车载套件
      • 遥控器
      • AV 短线（母口）

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          • DivX、DivX 认证及相关徽标是 DivXNetworks, Inc. 的商标，并在授权下使用。
          • 充电电池的充电周期次数有限，最终难免需要更换。 电池使用寿命和充电周期次数因使用情况和设置而有所不同。
          • 电池使用寿命因使用情况和设置而异。
          • 电池支持的播放时间为近似时间，因具体使用情况而异。要优化电池寿命，用户应将 LCD 背光调至最低亮度，连接耳机（而非内置扬声器）并以中等音量收听，且应在室温下使用产品。

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