产品支持

所有系列

背部按摩器

支持

背部按摩器

PPM3114B

背部按摩器

前往商店

用户手册和文档

本地化的商业宣传页

  • 版本: 4
  • PDF 文件, 166.9 kB
  • 9 November 2026

保修和服务

检查您的保修期限，并开始产品更换或维修

保修

我们的产品保修政策

联系飞利浦

我们很乐意为您服务