投影您的生活
此 100 流明轻便 PicoPix 是市面上迷你小巧的投影仪之一 - 比电脑鼠标还小，它是您日常商务生活中的好伴侣。可通过 HDMI 将其与任何笔记本电脑或平板电脑连接。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
投影您的生活
此 100 流明轻便 PicoPix 是市面上迷你小巧的投影仪之一 - 比电脑鼠标还小，它是您日常商务生活中的好伴侣。可通过 HDMI 将其与任何笔记本电脑或平板电脑连接。 查看所有优势
投影您的生活
此 100 流明轻便 PicoPix 是市面上迷你小巧的投影仪之一 - 比电脑鼠标还小，它是您日常商务生活中的好伴侣。可通过 HDMI 将其与任何笔记本电脑或平板电脑连接。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
投影您的生活
此 100 流明轻便 PicoPix 是市面上迷你小巧的投影仪之一 - 比电脑鼠标还小，它是您日常商务生活中的好伴侣。可通过 HDMI 将其与任何笔记本电脑或平板电脑连接。 查看所有优势
技术
连接
电源
尺寸
重量
温度范围
相对湿度
标准包装包括