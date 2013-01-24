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PicoPix

袖珍式投影仪

PPX4010/INT
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    DLP
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    PicoPix 袖珍式投影仪

    PPX4010/INT

    投影您的生活

    此 100 流明轻便 PicoPix 是市面上迷你小巧的投影仪之一 - 比电脑鼠标还小，它是您日常商务生活中的好伴侣。可通过 HDMI 将其与任何笔记本电脑或平板电脑连接。 查看所有优势

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      投影您的生活

      PicoPix 微型投影仪

      • 100 流明

      您的口袋伴侣，仅重 83 克/2.93 安士

      您的口袋伴侣，仅重 83 克/2.93 安士

      采用 LED 技术的 SmartEngine

      当与周围的人分享图片和视频时，保证其具有良好的品质。这就是为什么 PicoPix 微型投影仪采用高品质 SmartEngine LED 技术，以鲜艳的色彩和高对比度投射图片和视频的原因。

      将高清视频、图像和演示文稿投影为 120 英寸大小

      将高清视频、图像和演示文稿投影为 120 英寸（305 厘米）大小

      技术规格

      • 技术

        显示技术
        DLP SmartEngine
        光源
        RGB LED
        LED 光源
        持续时间超过 30.000 小时
        亮度
        高达 100 流明
        对比度
        1500:1
        分辨率
        854 x 480 像素
        投影比
        1,4:1
        屏幕尺寸（对角线）
        38 厘米 - 305 厘米/15 英寸 - 120 英寸
        屏幕距离
        50 厘米 - 500 厘米/20 英寸 - 197 英寸
        宽高比
        16:9
        投影模式
        前置
        对焦调节
        手动
        噪音级别
        < 28 dba

      • 连接

        HDMI
        迷你 HDMI（带 HDCP）
        提供附加线缆
        VGA 线缆，用于连接 PC、迷你显示屏端口线缆

      • 电源

        USB 供电

      • 尺寸

        带包装（宽 x 长 x 高）
        105 x 98 x 75 毫米/4.13 x 3.86 x 2.95 英寸
        无包装（宽 x 长 x 高）
        68 x 66 x 22 毫米/2.68 x 2.60 x 0.87 英寸

      • 重量

        带包装
        323 克/11.39 安士
        不带包装
        83 克/2.93 安士

      • 温度范围

        工作中
        5–35 °C / 41–95 °F
        带包装存放
        -25–60 °C / -13–140 °F
        不带包装存放
        0–45 °C / 32–113 °F

      • 相对湿度

        工作中
        15–85 % RH
        带包装存放
        5–93 % RH
        不带包装存放
        15–85 % RH

      • 标准包装包括

        PPX4010
        快速入门指南
        保修卡
        迷你 HDMI 至 HDMI 线缆
        微型 USB 到 USB-Y-线缆

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