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PicoPix

袖珍式投影仪

PPX4350W/INT
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    DLP
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    PicoPix 袖珍式投影仪

    PPX4350W/INT

    投影您的生活

    配备 HDMI、USB 和 micro SD 卡槽，可轻松投影视频和图片。PicoPix 可实现无线屏幕镜像，支持 iOS、Android 和 Windows 设备。其蓝牙音频功能可连接蓝牙播放器。 查看所有优势

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      投影您的生活

      PicoPix 微型投影仪

      • 无线
      • 50 流明

      HDMI 接口，micro SD 插槽，集成媒体播放器

      HDMI 接口，micro SD 插槽，集成媒体播放器

      高清视频和图像投影高达 60 英寸（152 厘米）大小

      高清视频和图像投影高达 60 英寸（152 厘米）大小

      支持移动设备 MHL

      支持移动设备 MHL

      USB 插头和插孔，可供电并播放视频

      USB 插头和插孔充电并可直接从您的 U 盘播放视频

      采用 LED 技术的 WavEngine

      采用 LED 技术的 WavEngine 具有鲜艳色彩的清晰图像，让您惊艳无比

      蓝牙功能和 Wi-Fi 适配器，用于屏幕镜像

      蓝牙功能和 Wi-Fi 适配器，用于屏幕镜像（与 Miracast 兼容）

      技术规格

      • 技术

        显示技术
        DLP WavEngine
        光源
        RGB LED
        LED 光源
        持续时间超过 30.000 小时
        亮度
        高达 50 流明
        对比度
        1300:1
        分辨率
        640 x 360 像素
        投影比
        2,2:1
        屏幕尺寸（对角线）
        25 厘米 -152 厘米/10 英寸 -60 英寸
        屏幕距离
        48 厘米 -285 厘米/19 英寸 -112 英寸
        宽高比
        16:9
        投影模式
        • 前置
        • 吊顶正面投影
        • 背面投影
        • 吊顶背面投影
        墙色校正
        • 蓝色
        • 绿色
        • 粉红色
        • 白色
        • 黄色
        对焦调节
        手动
        集成媒体播放器
        内存
        4 GB
        噪音级别
        < 28 dba

      • 声音

        内置扬声器
        1 瓦（最大）
        支持的音频格式
        mp3、wav

      • 连接

        Wi-Fi
        通过适配器
        蓝牙
        将 PPX 4350 连接到外部蓝牙扬声器
        USB
        从 - 海量存储设备（与电脑交换数据）；主 - 连接海量存储设备；充电
        HDMI
        迷你 HDMI（带 HDCP）
        外置存储器
        Micro SD/SDHC
        音频输出
        耳机专用 3.5 毫米音频输出插孔

      • 内置媒体播放器

        支持的视频格式
        视频格式：avi、mov、mp4、mkv；编解码器：MJPEG、MPEG4、H.264"
        支持的音频格式
        mp3、wav

      • 电源

        内置电池
        • 内置电池：1800 毫安
        • 优化模式：1.5 小时
        • ECO 环保节能模式：2 小时

      • 尺寸

        带包装（宽 x 长 x 高）
        130 x 86 x 65 毫米/5.12 x 3.39 x 2.56 英寸
        无包装（宽 x 长 x 高）
        97 x 54 x 17 毫米/3.81 x 2.12 x 1.00 英寸

      • 重量

        带包装
        192 克/6.17 安士
        不带包装
        129 克/4.14 安士

      • 温度范围

        工作中
        5 ~ 35° C
        带包装存放
        -25 ~ 60° C
        不带包装存放
        0 ~ 45° C

      • 相对湿度

        工作中
        15 ~ 85% RH
        带包装存放
        5 ~ 93% RH
        不带包装存放
        15 ~ 85% RH

      • 标准包装包括

        PPX 4350 无线
        用户指南
        内部存储器
        快速入门指南
        保修卡
        迷你 HDMI 至 HDMI 线缆
        Wi-Fi 适配器

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