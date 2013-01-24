投影您的生活
配备 HDMI、USB 和 micro SD 卡槽，可轻松投影视频和图片。PicoPix 可实现无线屏幕镜像，支持 iOS、Android 和 Windows 设备。其蓝牙音频功能可连接蓝牙播放器。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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配备 HDMI、USB 和 micro SD 卡槽，可轻松投影视频和图片。PicoPix 可实现无线屏幕镜像，支持 iOS、Android 和 Windows 设备。其蓝牙音频功能可连接蓝牙播放器。 查看所有优势
HDMI 接口，micro SD 插槽，集成媒体播放器
高清视频和图像投影高达 60 英寸（152 厘米）大小
支持移动设备 MHL
USB 插头和插孔充电并可直接从您的 U 盘播放视频
采用 LED 技术的 WavEngine 具有鲜艳色彩的清晰图像，让您惊艳无比
蓝牙功能和 Wi-Fi 适配器，用于屏幕镜像（与 Miracast 兼容）
技术
声音
连接
内置媒体播放器
电源
尺寸
重量
温度范围
相对湿度
标准包装包括