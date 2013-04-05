电动剃须刀 PQ226/18
智能剃须，让您信心十足
飞利浦 PQ226 充电式电动剃须刀将贴面剃须系统与弹性贴面技术相结合。每一天都可让您自信展示杰出形象 查看所有优势
官方建议零售价: ￥179.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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智能剃须，让您信心十足
飞利浦 PQ226 充电式电动剃须刀将贴面剃须系统与弹性贴面技术相结合。每一天都可让您自信展示杰出形象 查看所有优势
舒适贴合面部轮廓
进口剃须刀头，带给您舒适的贴面剃须体验
贴合面部轮廓
飞利浦剃须刀的锋利刀片紧致贴合肌肤，可带来杰出的贴面效果；独立浮动刀头贴合面部轮廓。
弹性贴面系统
根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度
自动研磨刀片
自动研磨刀片，使用寿命长达 2 年。
具有微型 USB 接口的无绳充电式电动剃须刀
微型 USB 接口，提供多种充电方式
防滑手柄
触感柔软的纤巧手柄，抓握起来非常舒适，操控自如。
技术规格
-
附件
- 维护
-
-
操作简易
- 充电
-
- 剃须时间
-
30 分钟
-
服务
- 适合中国的替换刀头
-
两年内使用 HQ4+ 更换一次
- 适合中国以外地区的替换刀头
-
两年内使用 HQ56 更换一次
- 2 年保修
-
Y
-
剃须性能
- 智能贴合
-
- 剃须系统
-
-
功率
- 自动电压
-
100-240 伏
- 最大功耗
-
2
瓦
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