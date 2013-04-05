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电动剃须刀

PQ226/18
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    电动剃须刀

    PQ226/18

    智能剃须，让您信心十足

    飞利浦 PQ226 充电式电动剃须刀将贴面剃须系统与弹性贴面技术相结合。每一天都可让您自信展示杰出形象 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥179.00

    电动剃须刀

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      飞利浦剃须刀的锋利刀片紧致贴合肌肤，可带来杰出的贴面效果；独立浮动刀头贴合面部轮廓。

      弹性贴面系统

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      根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度

      自动研磨刀片

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      自动研磨刀片，使用寿命长达 2 年。

      具有微型 USB 接口的无绳充电式电动剃须刀

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      微型 USB 接口，提供多种充电方式

      防滑手柄

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      触感柔软的纤巧手柄，抓握起来非常舒适，操控自如。

      纤巧手柄

      纤巧手柄

      纤巧设计，抓握舒适。

      技术规格

      • 附件

        维护
        • 清洁刷
        • 保护盖

      • 操作简易

        充电
        • 8 小时
        • 充电式设计
        • 微型 USB 充电
        剃须时间
        30 分钟

      • 服务

        适合中国的替换刀头
        两年内使用 HQ4+ 更换一次
        适合中国以外地区的替换刀头
        两年内使用 HQ56 更换一次
        2 年保修
        Y

      • 剃须性能

        智能贴合
        • 弹性贴面系统
        • 独立浮动刀头
        剃须系统
        • 清洁切剃
        • 欧洲进口

      • 功率

        自动电压
        100-240 伏
        最大功耗
        2  瓦

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