升级双层刀片
飞利浦 PowerTouch 劲锋系列为您的早晨注入活力。插入电源，动力源源不断。双层刀片带给您贴面的剃须。有了 PowerTouch 劲锋系列，您每天早晨的呵护剃须将轻快。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
升级双层刀片
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提须及切剃双层刀片系统先将胡须提起，再将胡须连根剃除
根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度，剃须顺畅。
第一层刀片提起每根须发，第二层刀片舒适舒适地将胡须连根剃除，令您获得畅顺的剃须效果。
每次充电后，强劲节能的锂电池可提供多的剃须次数。您会获得 45 分钟以上剃须时间 - 充电 8 小时后可剃须约 15 次。插入电源插座 3 分钟后，便可获得完成一次剃须所需的电量。
只需一键弹出刀头，即可在水龙头下冲洗干净。
指示：电池电量充足、电池电量不足、正在充电、更换剃须刀头、快速充电
剃须性能
操作简易
设计
附件
服务
功率