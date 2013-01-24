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Shaver series 3000

飞利浦电动剃须刀

PT722/15
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    Shaver series 3000 飞利浦电动剃须刀

    PT722/15

    舒适剃须

    飞利浦 PowerTouch 劲锋系列 PT722 为每天早晨的呵护剃须注入活力。凭借精密的设计、强耐水性和可靠的舒适切剃剃须性能，PowerTouch 劲锋系列确保您每天早晨享受随时快捷的剃须体验。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥349.00

    Shaver series 3000 飞利浦电动剃须刀

    舒适剃须

    飞利浦 PowerTouch 劲锋系列 PT722 为每天早晨的呵护剃须注入活力。凭借精密的设计、强耐水性和可靠的舒适切剃剃须性能，PowerTouch 劲锋系列确保您每天早晨享受随时快捷的剃须体验。 查看所有优势

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      舒适切剃刀片，在皮肤上轻柔滑动，获得贴面顺滑剃须体验

      舒适切剃刀片，在皮肤上轻柔滑动，获得贴面顺滑剃须体验

      ComfortCut 刀片采用弧边设计，可使刀片在皮肤上顺畅滑动，确保您始终获得贴面舒适的剃须体验。

      动态轮廓响应可根据您的面部和颈部曲线进行调节

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      剃须刀可根据面部和颈部曲线自行调节剃须角度，贴面剃须

      配备 QuickRinse 系统的可水洗剃须刀

      配备 QuickRinse 系统的可水洗剃须刀

      配备 QuickRinse 系统的全身可水洗电动剃须刀，洁净快速

      45+ 分钟不接电源剃须时间，充电 8 小时

      45+ 分钟不接电源剃须时间，充电 8 小时

      45+ 分钟不接电源剃须 15 次。8 小时充满电，随时使用

      技术规格

      • 剃须性能

        剃须系统
        舒适切剃刀片系统
        智能贴合
        动态轮廓响应

      • 操作简易

        显示屏
        • 1 个 LED 指示灯
        • 电池电量充足指示
        • 电池电量低显示灯
        • 充电显示灯
        • 快速充电指示灯
        充电
        • 充电式设计
        • 不接电和接电均可使用
        • 3 分钟快速充电可剃须 1 次
        清洁
        • 全身可水洗剃须刀
        • 快速冲洗胡茬储藏室
        剃须时间
        45+ 分钟
        充电时间
        8 小时

      • 设计

        颜色
        黑色和活力蓝
        手柄
        • 防滑手柄
        • 橡胶手柄

      • 附件

        维护
        • 清洁刷
        • 保护盖

      • 服务

        2 年保修
        Y
        替换刀头
        • HQ8 已由 SH50 替代
        • 每 2 年更换一次 HQ8 剃须刀头

      • 功率

        自动电压
        100-240 伏
        电池类型
        锂离子
        最大功耗
        5.4  瓦
        待机功耗
        < 0.2  瓦

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