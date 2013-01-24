舒适剃须
飞利浦 PowerTouch 劲锋系列 PT722 为每天早晨的呵护剃须注入活力。凭借精密的设计、强耐水性和可靠的舒适切剃剃须性能，PowerTouch 劲锋系列确保您每天早晨享受随时快捷的剃须体验。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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剃须性能
操作简易
设计
附件
服务
功率