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Shaver series 3000

电动剃须刀

PT725/14
  • 升级双层刀片 升级双层刀片 升级双层刀片
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    Shaver series 3000 电动剃须刀

    PT725/14

    升级双层刀片

    飞利浦 PowerTouch 劲锋系列为您的早晨注入活力。插入电源，动力源源不断。双层刀片带给您贴面的剃须。有了 PowerTouch 劲锋系列，您每天早晨的呵护剃须将轻快。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥749.00

    Shaver series 3000 电动剃须刀

    升级双层刀片

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      升级双层刀片将须发提起，实现贴面剃须

      提须及切剃双层刀片系统先将胡须提起，再将胡须连根剃除

      灵活的浮动剃须，可根据脸部和颈部曲线进行调整

      灵活的浮动剃须，可根据脸部和颈部曲线进行调整

      根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度，剃须顺畅。

      升级双层刀片将须发提起，实现贴面剃须

      升级双层刀片将须发提起，实现贴面剃须

      第一层刀片提起每根须发，第二层刀片舒适舒适地将胡须连根剃除，令您获得畅顺的剃须效果。

      超过 45 分钟的剃须时间，8 小时充电

      超过 45 分钟的剃须时间，8 小时充电

      每次充电后，强劲节能的锂电池可提供多的剃须次数。您会获得 45 分钟以上剃须时间 - 充电 8 小时后可剃须约 15 次。插入电源插座 3 分钟后，便可获得完成一次剃须所需的电量。

      直接用水冲洗

      直接用水冲洗

      只需一键弹出刀头，即可在水龙头下冲洗干净。

      LED 显示屏

      LED 显示屏

      指示：电池电量充足、电池电量不足、正在充电、更换剃须刀头、快速充电

      可接电或不接电使用

      可接电或不接电使用

      技术规格

      • 剃须性能

        剃须系统
        升级双层刀片
        智能贴合
        灵活的浮动剃须系统

      • 操作简易

        显示屏
        2 个 LED 指示灯
        清洁
        • 全身可水洗剃须刀
        • 快速冲洗胡茬储藏室
        剃须时间
        45 分钟以上，最多可剃须 15 次
        充电时间
        • 8 小时
        • 3 分钟快速充电可剃须 1 次
        显示屏指示
        • 电池电量充足
        • 电池电量不足
        • 充电
        • 快速充电
        • 更换剃须刀头
        工作中
        • 接电和不接电
        • 可充电电池
        充电
        • 充电式设计
        • 不接电和接电均可使用

      • 设计

        手柄
        • 防滑
        • 人体工程学易握手柄
        • 橡胶

      • 附件

        维护
        • 清洁刷
        • 保护盖

      • 服务

        替换刀头
        HQ8 已由 SH50 替代
        保修
        2 年保修
        替换刀头
        每 2 年更换一次 HQ8 剃须刀头

      • 功率

        自动电压
        100-240 伏
        电池类型
        锂离子
        最大功耗
        5.4  瓦
        待机功耗
        < 0.25  瓦

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