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Shaver series 3000

电动剃须刀

PT726/14
  • 真正贴面剃须 真正贴面剃须 真正贴面剃须
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    Shaver series 3000 电动剃须刀

    PT726/14

    真正贴面剃须

    飞利浦 PowerTouch 劲锋系列为您的早晨注入活力。插入电源，动力源源不断。舒适切剃刀片设计，可使刀片在皮肤上顺畅滑动，使您始终获得贴面舒适的剃须体验。有了 PowerTouch 劲锋系列，您每天早晨的呵护剃须将更加轻快。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥349.00

    Shaver series 3000 电动剃须刀

    真正贴面剃须

    飞利浦 PowerTouch 劲锋系列为您的早晨注入活力。插入电源，动力源源不断。舒适切剃刀片设计，可使刀片在皮肤上顺畅滑动，使您始终获得贴面舒适的剃须体验。有了 PowerTouch 劲锋系列，您每天早晨的呵护剃须将更加轻快。 查看所有优势

    真正贴面剃须

    飞利浦 PowerTouch 劲锋系列为您的早晨注入活力。插入电源，动力源源不断。舒适切剃刀片设计，可使刀片在皮肤上顺畅滑动，使您始终获得贴面舒适的剃须体验。有了 PowerTouch 劲锋系列，您每天早晨的呵护剃须将更加轻快。 查看所有优势

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    Shaver series 3000 电动剃须刀

    真正贴面剃须

    飞利浦 PowerTouch 劲锋系列为您的早晨注入活力。插入电源，动力源源不断。舒适切剃刀片设计，可使刀片在皮肤上顺畅滑动，使您始终获得贴面舒适的剃须体验。有了 PowerTouch 劲锋系列，您每天早晨的呵护剃须将更加轻快。 查看所有优势

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      真正贴面剃须

      剃须贴合

      • 舒适切剃刀片系统
      • 45 分钟无线使用/8 小时充电
      超过 45 分钟的剃须时间，8 小时充电

      超过 45 分钟的剃须时间，8 小时充电

      每次充电后，强劲节能的锂电池可提供多的剃须次数。您会获得 45 分钟以上剃须时间 - 充电 8 小时后可剃须约 15 次。插入电源插座 3 分钟后，便可获得完成一次剃须所需的电量。

      直接用水冲洗

      直接用水冲洗

      只需一键弹出刀头，即可在水龙头下冲洗干净。

      LED 显示屏

      LED 显示屏

      指示：电池电量充足、电池电量不足、正在充电、更换剃须刀头、快速充电

      舒适切剃刀片，在皮肤上轻柔滑动，获得贴面顺滑剃须体验

      舒适切剃刀片，在皮肤上轻柔滑动，获得贴面顺滑剃须体验

      ComfortCut 刀片采用弧边设计，可使刀片在皮肤上顺畅滑动，确保您始终获得贴面舒适的剃须体验。

      PowerTouch 劲锋系列：带来清新净爽的湿剃或轻松的干剃

      PowerTouch 劲锋系列：带来清新净爽的湿剃或轻松的干剃

      PowerTouch 劲锋系列：带给您清新的湿剃（使用泡沫）或轻松的干剃

      根据面部曲线实现须刀与面部无暇贴合

      根据面部曲线实现须刀与面部无暇贴合

      圆形低摩擦保护刀头可顺应您的面部曲线，防止肌肤损伤。

      可接电或不接电使用

      可接电或不接电使用

      技术规格

      • 剃须性能

        剃须系统
        舒适切剃剃须系统
        智能贴合
        灵活的浮动剃须系统

      • 操作简易

        显示屏
        2 个 LED 指示灯
        充电
        • 充电式设计
        • 不接电和接电均可使用
        清洁
        • 全身可水洗剃须刀
        • 快速冲洗胡茬储藏室
        剃须时间
        45 分钟以上，最多可剃须 15 次
        充电时间
        • 8 小时
        • 3 分钟快速充电可剃须 1 次
        显示屏指示
        • 电池电量充足
        • 电池电量不足
        • 充电
        • 快速充电
        • 更换剃须刀头
        工作中
        • 接电和不接电
        • 可充电电池

      • 设计

        手柄
        • 防滑
        • 人体工程学易握手柄
        • 橡胶

      • 附件

        维护
        • 清洁刷
        • 保护盖

      • 服务

        替换刀头
        每 2 年使用 SH50 更换一次
        保修
        2 年保修

      • 功率

        自动电压
        100-240 伏
        电池类型
        锂离子
        最大功耗
        5.4  瓦
        待机功耗
        < 0.25  瓦

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