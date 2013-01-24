真正贴面剃须
飞利浦 PowerTouch 劲锋系列为您的早晨注入活力。插入电源，动力源源不断。舒适切剃刀片设计，可使刀片在皮肤上顺畅滑动，使您始终获得贴面舒适的剃须体验。有了 PowerTouch 劲锋系列，您每天早晨的呵护剃须将更加轻快。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
真正贴面剃须
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真正贴面剃须
飞利浦 PowerTouch 劲锋系列为您的早晨注入活力。插入电源，动力源源不断。舒适切剃刀片设计，可使刀片在皮肤上顺畅滑动，使您始终获得贴面舒适的剃须体验。有了 PowerTouch 劲锋系列，您每天早晨的呵护剃须将更加轻快。 查看所有优势
每次充电后，强劲节能的锂电池可提供多的剃须次数。您会获得 45 分钟以上剃须时间 - 充电 8 小时后可剃须约 15 次。插入电源插座 3 分钟后，便可获得完成一次剃须所需的电量。
只需一键弹出刀头，即可在水龙头下冲洗干净。
指示：电池电量充足、电池电量不足、正在充电、更换剃须刀头、快速充电
ComfortCut 刀片采用弧边设计，可使刀片在皮肤上顺畅滑动，确保您始终获得贴面舒适的剃须体验。
PowerTouch 劲锋系列：带给您清新的湿剃（使用泡沫）或轻松的干剃
圆形低摩擦保护刀头可顺应您的面部曲线，防止肌肤损伤。
剃须性能
操作简易
设计
附件
服务
功率