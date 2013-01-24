真正贴面剃须

飞利浦 PowerTouch 劲锋系列为您的早晨注入活力。插入电源，动力源源不断。舒适切剃刀片设计，可使刀片在皮肤上顺畅滑动，使您始终获得贴面舒适的剃须体验。有了 PowerTouch 劲锋系列，您每天早晨的呵护剃须将更加轻快。 查看所有优势