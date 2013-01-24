双倍准确剃须系统
PowerTouch 劲锋系列为您的早晨注入活力。现在每次充电只需多几分钟，完全可清洗的剃须刀头和双倍准确剃须刀片 - 即可带给您清洁的剃须。有了 PowerTouch Plus，您每天早晨的呵护剃须将轻快。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
双倍准确剃须系统
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双倍准确剃须系统
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双倍准确剃须刀片可舒适地剃除较长的须发和较短的须茬。1. 槽道适合剃除较长须发。2. 圆孔适合剃除短须发。
根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度，剃须顺畅。
每次充电后，强劲节能的锂电池可提供多的剃须次数。充电 1 小时，便可获得 50 分钟以上剃须时间 - 约可剃须 17 次。充电 3 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。
第一层刀片提起每根须发，第二层刀片舒适舒适地将胡须连根剃除，令您获得畅顺的剃须效果。
用弹出式修剪器完成造型。适用于维护须髭和修剪鬓角。
只需一键弹出刀头，即可在水龙头下冲洗干净。
指示：电池电量充足、电池电量不足、正在充电、更换剃须刀头、快速充电
剃须性能
操作简易
设计
附件
服务
功率