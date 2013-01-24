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Shaver series 5000 PowerTouch

电动剃须刀

PT860/14
  • 双倍准确剃须系统 双倍准确剃须系统 双倍准确剃须系统
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    Shaver series 5000 PowerTouch 电动剃须刀

    PT860/14

    双倍准确剃须系统

    PowerTouch 劲锋系列为您的早晨注入活力。现在每次充电只需多几分钟，完全可清洗的剃须刀头和双倍准确剃须刀片 - 即可带给您清洁的剃须。有了 PowerTouch Plus，您每天早晨的呵护剃须将轻快。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥805.00
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    Shaver series 5000 PowerTouch 电动剃须刀

    双倍准确剃须系统

    PowerTouch 劲锋系列为您的早晨注入活力。现在每次充电只需多几分钟，完全可清洗的剃须刀头和双倍准确剃须刀片 - 即可带给您清洁的剃须。有了 PowerTouch Plus，您每天早晨的呵护剃须将轻快。 查看所有优势

    双倍准确剃须系统

    PowerTouch 劲锋系列为您的早晨注入活力。现在每次充电只需多几分钟，完全可清洗的剃须刀头和双倍准确剃须刀片 - 即可带给您清洁的剃须。有了 PowerTouch Plus，您每天早晨的呵护剃须将轻快。 查看所有优势

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    双倍准确剃须系统

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      双倍准确剃须系统

      捕获更多胡须

      • 双倍准确浮动刀头
      • 50 分钟无线使用/1 小时充电
      • 弹出式修剪器
      双倍准确刀头可剃除较长的须发和较短的须茬

      双倍准确刀头可剃除较长的须发和较短的须茬

      双倍准确剃须刀片可舒适地剃除较长的须发和较短的须茬。1. 槽道适合剃除较长须发。2. 圆孔适合剃除短须发。

      灵活的浮动剃须，可根据脸部和颈部曲线进行调整

      灵活的浮动剃须，可根据脸部和颈部曲线进行调整

      根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度，剃须顺畅。

      超过 50 分钟的剃须时间，1 小时充电

      超过 50 分钟的剃须时间，1 小时充电

      每次充电后，强劲节能的锂电池可提供多的剃须次数。充电 1 小时，便可获得 50 分钟以上剃须时间 - 约可剃须 17 次。充电 3 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。

      升级双层刀片将须发提起，实现贴面剃须

      升级双层刀片将须发提起，实现贴面剃须

      第一层刀片提起每根须发，第二层刀片舒适舒适地将胡须连根剃除，令您获得畅顺的剃须效果。

      准确修剪鬓角和须髭

      准确修剪鬓角和须髭

      用弹出式修剪器完成造型。适用于维护须髭和修剪鬓角。

      直接用水冲洗

      直接用水冲洗

      只需一键弹出刀头，即可在水龙头下冲洗干净。

      LED 显示屏

      LED 显示屏

      指示：电池电量充足、电池电量不足、正在充电、更换剃须刀头、快速充电

      可接电或不接电使用

      可接电或不接电使用

      技术规格

      • 剃须性能

        剃须系统
        • 升级双层刀片
        • 双倍准确刀头
        智能贴合
        灵活的浮动剃须系统
        胡须造型
        集成弹出式修剪器

      • 操作简易

        显示屏
        2 个 LED 指示灯
        清洁
        • 可全身水洗
        • 快速冲洗胡茬储藏室
        剃须时间
        50 分钟以上，多达 17 次剃须
        充电时间
        • 1 小时
        • 3 分钟快速充电可剃须 1 次
        显示屏指示
        • 电池电量充足
        • 电池电量不足
        • 充电
        • 更换剃须刀头
        • 快速充电
        工作中
        • 接电和不接电
        • 可充电电池

      • 设计

        手柄
        • 棱纹橡胶手柄
        • 防滑
        • 人体工程学易握手柄

      • 附件

        维护
        • 清洁刷
        • 保护盖

      • 服务

        替换刀头
        HQ8 已由 SH50 替代
        保修
        2 年保修
        替换刀头
        每 2 年更换一次 HQ8 剃须刀头

      • 功率

        自动电压
        100-240 伏
        电池类型
        锂离子
        最大功耗
        5.4  瓦
        待机功耗
        < 0.25  瓦

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