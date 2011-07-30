三圈独立切剃系统

PowerTouch 为您的早晨注入活力。现在每次充电只需多几分钟，完全可清洗的剃须刀头和三圈独立刀片 - 带给您快速剃须体验。有了 PowerTouch 劲锋系列，您每天早晨的呵护剃须将轻快。