Shaver series 5000 PowerTouch 电动剃须刀
三圈独立切剃系统
PowerTouch 为您的早晨注入活力。现在每次充电只需多几分钟，完全可清洗的剃须刀头和三圈独立刀片 - 带给您快速剃须体验。有了 PowerTouch 劲锋系列，您每天早晨的呵护剃须将轻快。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥1,699.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Shaver series 5000 PowerTouch 电动剃须刀
三圈独立切剃系统
一次可多剃须 50%
- 三圈独立旋转式刀头
- 60 分钟无线使用/1 小时充电
- 弹出式修剪器
- 充电座和软袋
三圈独立刀片每次可增加剃须皮肤接触面达 50%
三圈独立刀头 - 使用 3 圈剃须刀片 - 每次可增加剃须皮肤接触面达 50%。双倍精准槽道和圆孔可舒适地剃除较长的须发和须茬。
灵活的可旋转浮动剃须
灵活剃须刀头始终贴合您的肌肤，通过旋转令移动更加自由 - 带给您贴面、快速和舒适的剃须体验。
双倍精准刀头可剃除较长的须发和较短的须茬
双倍精准剃须刀片可舒适地剃除较长的须发和较短的须茬。1. 槽道适合剃除较长须发。2. 圆孔适合剃除短须发。
升级双层刀片将须发提起，实现贴面剃须
第一层刀片提起每根须发，第二层刀片舒适舒适地将胡须连根剃除，令您获得真正畅顺的剃须效果。
准确修剪鬓角和须髭
用弹出式修剪器完成造型。适用于维护须髭和修剪鬓角。
超过 60 分钟的剃须时间，1 小时充电
每次充电后，节能、强劲且耐用的锂电池可提供更多的剃须次数。充电 1 小时，便可获得 60 分钟以上剃须时间 - 约可剃须 20 次。剃须刀可根据剃须方式自动调节电量，因此，实际剃须时间可能会有所不同。充电 3 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。
直接用水冲洗
只需一键弹出刀头，即可在水龙头下冲洗干净。
LED 显示屏
指示：电池电量充足、电池电量不足、正在充电、更换剃须刀头、快速充电
技术规格
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附件
- 收纳盒
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旅行袋
- 维护
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- 底座
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充电座
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功率
- 电池类型
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锂离子
- 自动电压
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100-240 伏
- 待机功耗
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< 0.25
瓦
- 最大功耗
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5.4
瓦
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设计
- 把手
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服务
- 保修
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2 年保修
- 替换刀头
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每 2 年更换一次 HQ9 剃须刀头
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剃须性能
- 剃须系统
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- 智能贴合
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旋转和浮动刀头
- 卷发造型
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集成弹出式修剪器
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操作简易
- 显示屏
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充电显示灯
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电池电量低显示灯
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电池电量充足指示
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快速充电指示灯
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2 个 LED 指示灯
- 清洁
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- 剃须时间
-
60 分钟以上，最多可剃须 21 次
- 工作中
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- 充电时间
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- 显示屏指示
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