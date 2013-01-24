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常见问题解答
什么是 Wi-Fi MediaConnect (WFMC)？
在哪可找到最新版本的 Wi-Fi MediaConnect？
我在 Wi-Fi MediaConnect 投影时在 Windows 中切换了用户，为什么屏幕的分辨率无法恢复？
为什么在 Wi-Fi MediaConnect 开始投影时我会见到此消息：“检测到具有内容保护的光盘”？
在开始投影时，为什么我会见到一则从电脑取出 DVD 或蓝光光盘的消息？
视频投影为什么在我的 Wi-Fi G 网络上不稳定？
我在 Wi-Fi MediaConnect 投影时在 Windows 中切换为用户，为什么听不到当前投影的多媒体文件的声音？
在投影时，为什么我会看到我的电脑屏幕分辨率太高的消息？
当我将蓝光光盘从电脑投影到电视时，为什么我的电视可以广播声音却显示黑屏？
当 Wi-Fi MediaConnect 开始投影时，为什么会见到关闭媒体播放器的消息？
为什么我在电脑和电视上看到的内容之间会有延迟？
在哪可以找到 Wi-Fi MediaConnect 网站下载页面上请求的代码？
我丢失了从网站安装 Wi-Fi MediaConnect 所需的代码。 我可以获得备用代码吗？
如果我安装 Wi-Fi MediaConnect 的电脑没有满足最低要求，会发生什么情况？
我可以将我的电脑直接连接至电视来使用 Wi-Fi MediaConnect 吗？
Wi-Fi Media Connect 可以传输多声道音频，例如 5.1 声道吗？
为什么无法投影正在我的电脑上播放的 DVD 或蓝光光盘？
为什么 Wi-Fi MediaConnect 不能在我的电视从待机模式启动后直接投影？
可以同时将 Wi-Fi MediaConnect 投影到多台电视吗？
如何获得最佳的 Wi-Fi MediaConnect 投影性能？
显示更多功能
显示较少功能
故障种类和处理方法
设置 (6)
当我尝试通过 Wi-Fi MediaConnect 投影时，系统显示一则消息，表示我的网络上没有兼容的电视。 怎么办？
我将 Wi-Fi MediaConnect CD 插入了我的电脑，但没有任何反应。 如何安装软件？
如果见到此消息“您要投影到的电视已停止投影”？
我将我的电脑和电视连接到了我的家庭无线网络 (IEEE 802.11g)。 当 Wi-Fi MediaConnect 开始投影时，为什么我会收到指示文件无法阅读或找到的错误消息？
如果我在无线网络上投影时见到此信息“网络带宽太低。”该怎么办？
我不懂如何连接我的家庭网络。
错误通知 (1)
我收到一则有关无法找到电视的信息
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快速入门指南
PDF 文件, 1.3 MB
2010年4月29日
快速入门指南
PDF 文件, 1.3 MB
2010年4月29日
操作手册
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2010年11月8日
快速入门指南
PDF 文件, 1.3 MB
2010年4月29日
操作手册
PDF 文件, 278.0 kB
2010年11月8日
操作手册
PDF 文件, 277.6 kB
2010年11月8日
快速入门指南
PDF 文件, 1.3 MB
2010年4月29日
快速入门指南
PDF 文件, 1.3 MB
2010年4月29日
操作手册
PDF 文件, 732.6 kB
2011年8月23日
产品说明
版本: 10.5.4
PDF 文件, 1.0 MB
2010年8月20日
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