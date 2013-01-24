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主动式 3D 眼镜

PTA509/00
  • 3D 影像家庭影院体验 3D 影像家庭影院体验 3D 影像家庭影院体验
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    主动式 3D 眼镜

    PTA509/00

    3D 影像家庭影院体验

    借助 3D 影像眼镜以前所未有的方式体验 3D 电影、游戏和体育。飞利浦采用最新的主动式 3D 技术，为您提供宛若真实再现的全高清 3D 观赏体验。畅享 3D 极致的分辨率和身临其境的动感体验！ 查看所有优势

    主动式 3D 眼镜

    3D 影像家庭影院体验

    借助 3D 影像眼镜以前所未有的方式体验 3D 电影、游戏和体育。飞利浦采用最新的主动式 3D 技术，为您提供宛若真实再现的全高清 3D 观赏体验。畅享 3D 极致的分辨率和身临其境的动感体验！ 查看所有优势

    3D 影像家庭影院体验

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    主动式 3D 眼镜

    3D 影像家庭影院体验

    借助 3D 影像眼镜以前所未有的方式体验 3D 电影、游戏和体育。飞利浦采用最新的主动式 3D 技术，为您提供宛若真实再现的全高清 3D 观赏体验。畅享 3D 极致的分辨率和身临其境的动感体验！ 查看所有优势

    3D 影像家庭影院体验

    全高清 3D 引发极致真实观赏体验

    • 适用于 3D 影像电视
    主动式 3D 影像技术，带给您全高清 3D 体验

    主动式 3D 影像技术，带给您全高清 3D 体验

    有了 3D 影像，在自己家中便可沉醉于魅力十足的 3D 电影世界。洞悉现实生活的深度，体验令人惊叹的全高清分辨率，这一切都得益于超快显示屏和主动式快门眼镜的结合。借助这些 3D 影像眼镜和 3D 影像电视，您现在可以畅享 3D 电视。

    独特的 3D 影像全屏双人游戏模式

    独特的 3D 影像全屏双人游戏模式

    借助 3D 影像主动式眼镜，您可以在电视上感受终极全屏双人游戏体验。在 2D 双人游戏中，每个游戏玩家通常只在半屏幕上看到游戏。通过使用 3D 技术，每个玩家只需按一下眼镜上的按钮，就能同时享受全屏游戏。

    在飞利浦 3D 影像和全高清 3D ready 电视上欣赏 3D

    这些主动式 3D 眼镜可在所有 3D 影像电视和较早的全高清 3D ready 电视上为您提供全高清 3D 体验。

    灵活轻便的设计，带来最大舒适度

    通过采用轻便柔性材料进行设计，这些眼镜佩戴非常舒适，您会感觉似乎什么都没带一样。

    安全存放眼镜的保护袋

    提供保护袋，方便在不使用眼镜时进行存放。

    高对比度主动式 3D 眼镜带来最佳 3D 体验

    带有偏光滤镜的常规主动式 3D 眼镜即便在有光线透过时也会有一些偏暗。而借助于高对比度镜片，您的全部 3D 体验都将得到提升，令人更加愉悦。

    技术规格

    • 便利性

      操作简易
      • 低电量指示
      • 自动关熄
      • 电源开关
      • 双人自动模式

    • 尺寸

      产品重量
      0.07  千克
      产品尺寸（宽x厚x高）
      75 x 88 x 238 毫米

    • 附件

      随附的附件
      • 1 节 CR2032 电池
      • 1 个清洁布袋
      • 用户手册

    • 相关产品

      兼容
      所有飞利浦主动式 3D 电视

    包装盒内物品：

    包装盒中的其他物品

    • 1 节 CR2032 电池
    • 1 个清洁布袋
    • 用户手册

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        • 健康提示：
        • 如果您或您的家人有癫痫或光敏性癫痫史，请在置身闪烁性光源、高速图像序列或观看 3D 节目之前，先咨询医生。
        • 为免引起头昏眼花、头晕或头痛等不适，我们建议您不能观看 3D 太长时间。如果您感到不适，请停止观看 3D，并且不能立即从事任何具有潜在危险的行为，直到症状消失。
        • 在观看 3D 期间，家长应监督其子女，确保他们没有遇到上述任何不适。不建议 6 岁以下的儿童观看 3D，因为他们的视觉系统尚未发育健全。
        • 请勿将 3D 眼镜用于除观看 3D 电视以外的任何用途。
        • 吞咽危险 - 请勿让 3 岁以下的儿童玩耍 3D 眼镜，他们可能吞咽电池盖或电池。