主动式 3D 影像技术，带给您全高清 3D 体验

有了 3D 影像，在自己家中便可沉醉于魅力十足的 3D 电影世界。洞悉现实生活的深度，体验令人惊叹的全高清分辨率，这一切都得益于超快显示屏和主动式快门眼镜的结合。借助这些 3D 影像眼镜和 3D 影像电视，您现在可以畅享 3D 电视。