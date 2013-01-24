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3D 家庭影院体验
借助主动式 3D 眼镜以前所未有的方式体验 3D 电影、游戏和体育。飞利浦采用最新的主动式 3D 技术，为您提供宛若真实再现的全高清 3D 观赏体验。畅享 3D 极致的分辨率和身临其境的动感体验！ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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3D 家庭影院体验
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有了主动式 3D 技术，在自己家中便可沉醉于魅力十足的 3D 电影世界。洞悉现实生活的深度，体验令人惊叹的全高清分辨率，这一切都得益于超快显示屏和主动式快门眼镜的结合。
这些主动式 3D 眼镜可在所有主动式 3D 电视和较早的全高清 3D ready 电视上带给您全高清的 3D 体验。
借助 3D 主动式眼镜，您可以在电视上感受极致全屏双人游戏体验。在 2D 双人游戏中，每个游戏玩家通常只能在半个屏幕上看到游戏。通过使用 3D 技术，每个玩家只需按一下眼镜上的按钮，就能同时享受全屏游戏。
通过采用轻便柔性材料进行设计，这些眼镜佩戴非常舒适，您会感觉似乎什么都没带一样。
提供保护袋，方便在不使用眼镜时进行存放。
带有偏光滤镜的常规主动式 3D 眼镜即便在有光线透过时也会有一些偏暗。而借助于高对比度镜片，您的全部 3D 体验都将得到提升，令人更加愉悦。
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