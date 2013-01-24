如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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为自己修剪头发从未如此简单。选择最佳的角度即可舒适地修剪头上所有部位的头发，无需任何帮助。
修剪时，电动剃须刀的钢质刀片会相互轻轻摩擦，自我研磨！刀片持久保持锋利，确保始终整齐、高效修剪毛发，而弧形刀片尖部和梳齿设计可减少皮肤刺激。
旋转滚轮即可选择和锁定所需的长度设定。3 个可调节修剪梳可提供 1 毫米到 30 毫米的长度设定，主修剪梳上每种长度之间的精确度为 2 毫米，精密梳齿上每种长度之间的精确度为 0.5 毫米。您也可以不使用修剪梳，以更短的 0.5 毫米长度修剪。
电池指示灯在充满电时呈绿色亮起，只剩 10 分钟使用时间时呈橙色闪烁。
理发器轻柔地跟踪头部轮廓，以获得快速、匀整而舒适的理发效果。
1 小时快速充电后，强劲的锂电池可持续操作 60 分钟。10 分钟快速充电可带来 10 分钟修剪时间，因此您总是可以随时使用。
其他修剪梳可提供 1 毫米到 3 毫米的额外长度设定，每种长度之间的精确度为 0.5 毫米。
轻松接触难以触及的部位，例如鬓角周围、鼻子下方或嘴周围。本产品的设计可让您贴面修剪，同时保护您的皮肤。其小巧的外形可让您看到自己的修剪操作，令修剪更细致，保持完美线条。
我们所有的仪容产品都经久耐用。它们具有 2 年全球保修、全球电压通用。
要进行清洁，只需将此款飞利浦仪容产品置于水龙头下冲洗即可。
服务
附件
切剃装置
设计
操作简易
充电装置