轻松选择和锁定 20 档长度设定 - 1 毫米到 30 毫米

旋转滚轮即可选择和锁定所需的长度设定。3 个可调节修剪梳可提供 1 毫米到 30 毫米的长度设定，主修剪梳上每种长度之间的精确度为 2 毫米，精密梳齿上每种长度之间的精确度为 0.5 毫米。您也可以不使用修剪梳，以更短的 0.5 毫米长度修剪。