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自助理发器

QC5530/15
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    自助理发器

    QC5530/15

    修剪自己的头发 - 即使难以触及的区域

    这款飞利浦理发器独特的 180º 旋转刀头使其可以方便地触及头部的任何部位，每次都可以获得均匀的修剪效果。每次都可以自己进行精确修剪。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥599.00
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    自助理发器

    修剪自己的头发 - 即使难以触及的区域

    这款飞利浦理发器独特的 180º 旋转刀头使其可以方便地触及头部的任何部位，每次都可以获得均匀的修剪效果。每次都可以自己进行精确修剪。 查看所有优势

    修剪自己的头发 - 即使难以触及的区域

    这款飞利浦理发器独特的 180º 旋转刀头使其可以方便地触及头部的任何部位，每次都可以获得均匀的修剪效果。每次都可以自己进行精确修剪。 查看所有优势

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      修剪自己的头发 - 即使难以触及的区域

      180 度旋转刀头

      • 不锈钢刀片
      • 20 档长度设定
      • 无线使用 60 分钟/充电 1 小时
      • 精确蜂鸣梳齿
      180 度旋转刀头，轻松修剪

      180 度旋转刀头，轻松修剪

      为自己修剪头发从未如此简单。选择最佳的角度即可舒适地修剪头上所有部位的头发，无需任何帮助。

      呵护皮肤的高性能修剪器刀片

      呵护皮肤的高性能修剪器刀片

      修剪时，电动剃须刀的钢质刀片会相互轻轻摩擦，自我研磨！刀片持久保持锋利，确保始终整齐、高效修剪毛发，而弧形刀片尖部和梳齿设计可减少皮肤刺激。

      轻松选择和锁定 20 档长度设定 - 1 毫米到 30 毫米

      旋转滚轮即可选择和锁定所需的长度设定。3 个可调节修剪梳可提供 1 毫米到 30 毫米的长度设定，主修剪梳上每种长度之间的精确度为 2 毫米，精密梳齿上每种长度之间的精确度为 0.5 毫米。您也可以不使用修剪梳，以更短的 0.5 毫米长度修剪。

      电池指示灯显示电池状态

      电池指示灯在充满电时呈绿色亮起，只剩 10 分钟使用时间时呈橙色闪烁。

      轮廓跟踪梳完美贴合头发每一处曲线。

      理发器轻柔地跟踪头部轮廓，以获得快速、匀整而舒适的理发效果。

      1 小时快速充电后，可提供 60 分钟无线使用。

      1 小时快速充电后，强劲的锂电池可持续操作 60 分钟。10 分钟快速充电可带来 10 分钟修剪时间，因此您总是可以随时使用。

      具有 5 档固定长度设定的精密梳齿 - 1 毫米到 3 毫米

      其他修剪梳可提供 1 毫米到 3 毫米的额外长度设定，每种长度之间的精确度为 0.5 毫米。

      精确修剪器，令修剪更细致，完善您的风格

      轻松接触难以触及的部位，例如鬓角周围、鼻子下方或嘴周围。本产品的设计可让您贴面修剪，同时保护您的皮肤。其小巧的外形可让您看到自己的修剪操作，令修剪更细致，保持完美线条。

      2 年保修，全球电压。

      我们所有的仪容产品都经久耐用。它们具有 2 年全球保修、全球电压通用。

      100%防水，便于清洁

      要进行清洁，只需将此款飞利浦仪容产品置于水龙头下冲洗即可。

      技术规格

      • 服务

        2 年全球保修

      • 附件

        3 个导梳
        清洁刷

      • 切剃装置

        修剪梳型号
        智能贴合
        修剪阔度
        41  毫米
        修剪部件
        不锈钢刀片
        长度设定档数
        18
        精确度（步长）
        2  毫米
        长度设定范围
        3 至 30  毫米
        小号梳齿（3 至 15 毫米）
        大号梳齿（18 至 30 毫米）

      • 设计

        外形
        人体工程学

      • 操作简易

        缩放
        可调节导梳
        自来水清洁
        显示屏
        充电显示灯

      • 充电装置

        电池类型
        锂电池
        充电时间
        1 小时
        工作时间
        60 分钟
        用法
        有线/无线

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