旋转刀头让您可以完全控制理发器的角度，因此，只需旋转刀头便可轻松触及哪怕难触及的部位。
旋转理发器刀头下的一体式缩放轮可选择并锁定想要的长度设定。两个修剪梳提供 1 毫米到 15 毫米的长度设定，每种长度之间的准确度为 2 毫米。使用专用精密梳齿修剪寸头...或者不使用修剪梳，以更短的 0.5 毫米长度修剪。
用专用梳齿（长度设定为 0.5 毫米到 3 毫米，步长为 0.5 毫米），准确地打理较短发型。
刀片和修剪梳上的弧边设计可避免刮伤皮肤，使您获得舒适的修剪体验。
不接电源或接电源均可使用。
自动研磨不锈钢刀片可以持久地保持锋利，确保获得理想的修剪效果。
接电源或不接电源均可使用，灵动自如。强劲的镍氢电池在充电 1 小时后可持续提供 60 分钟使用时间。10 分钟快速充电可提供 10 分钟修剪时间，因此您总是可以随时使用。
电池指示灯在充满电时呈白色亮起，只剩 10 分钟使用时间时呈橙色闪烁。
在水龙头下方便地进行冲洗，达到全面清洁的效果。
软质橡胶把手令握持无比舒适，操控自如。
我们所有的仪容产品都经久耐用。它们具有 2 年全球保修、全球电压通用。
切剃装置
操作简易
充电装置
设计
附件
服务