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自助理发器

QC5570/15
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    自助理发器

    QC5570/15

    修剪自己的头发 - 即使难以触及的区域

    此款飞利浦理发器具有特殊的 180° 旋转刀头，可以轻松触及哪怕难触及的地方。因此，您每次都能获得均匀和准确的理发体验。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥499.00

    自助理发器

    修剪自己的头发 - 即使难以触及的区域

    此款飞利浦理发器具有特殊的 180° 旋转刀头，可以轻松触及哪怕难触及的地方。因此，您每次都能获得均匀和准确的理发体验。 查看所有优势

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    此款飞利浦理发器具有特殊的 180° 旋转刀头，可以轻松触及哪怕难触及的地方。因此，您每次都能获得均匀和准确的理发体验。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥499.00

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    修剪自己的头发 - 即使难以触及的区域

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      修剪自己的头发 - 即使难以触及的区域

      180 度旋转刀头

      • 不锈钢刀片
      • 13 档长度设定
      • 无线使用 60 分钟/充电 1 小时
      • 准确蜂鸣梳齿
      180° 旋转刀头，轻松修剪.

      180° 旋转刀头，轻松修剪.

      旋转刀头让您可以完全控制理发器的角度，因此，只需旋转刀头便可轻松触及哪怕难触及的部位。

      轻松选择 13 档固定长度设定（从 0.5 到 15 毫米）

      轻松选择 13 档固定长度设定（从 0.5 到 15 毫米）

      旋转理发器刀头下的一体式缩放轮可选择并锁定想要的长度设定。两个修剪梳提供 1 毫米到 15 毫米的长度设定，每种长度之间的准确度为 2 毫米。使用专用精密梳齿修剪寸头...或者不使用修剪梳，以更短的 0.5 毫米长度修剪。

      精密梳齿，打理较短的寸头造型。

      精密梳齿，打理较短的寸头造型。

      用专用梳齿（长度设定为 0.5 毫米到 3 毫米，步长为 0.5 毫米），准确地打理较短发型。

      弧形梳齿和修剪梳可防止皮肤刺激

      弧形梳齿和修剪梳可防止皮肤刺激

      刀片和修剪梳上的弧边设计可避免刮伤皮肤，使您获得舒适的修剪体验。

      接电源线使用和无线使用

      接电源线使用和无线使用

      不接电源或接电源均可使用。

      自动研磨刀片

      自动研磨刀片

      自动研磨不锈钢刀片可以持久地保持锋利，确保获得理想的修剪效果。

      充电 1 小时即可提供长达 60 分钟的不接电源使用时间。

      充电 1 小时即可提供长达 60 分钟的不接电源使用时间。

      接电源或不接电源均可使用，灵动自如。强劲的镍氢电池在充电 1 小时后可持续提供 60 分钟使用时间。10 分钟快速充电可提供 10 分钟修剪时间，因此您总是可以随时使用。

      电池指示灯显示电池状态

      电池指示灯显示电池状态

      电池指示灯在充满电时呈白色亮起，只剩 10 分钟使用时间时呈橙色闪烁。

      完全可用水洗，轻松清洁

      完全可用水洗，轻松清洁

      在水龙头下方便地进行冲洗，达到全面清洁的效果。

      橡胶手柄，实现全面控制

      橡胶手柄，实现全面控制

      软质橡胶把手令握持无比舒适，操控自如。

      2 年保修，全球电压

      2 年保修，全球电压

      我们所有的仪容产品都经久耐用。它们具有 2 年全球保修、全球电压通用。

      技术规格

      • 切剃装置

        修剪阔度
        41  毫米
        长度设定档数
        13
        长度设定范围
        0.5-15 毫米
        准确度（步长）
        2 毫米  毫米
        修剪部件
        不锈钢刀片
        大号梳齿
        3-15 毫米
        精密梳齿
        1-3  毫米

      • 操作简易

        缩放轮
        Y
        自来水清洁
        Y
        可调节导梳
        Y
        显示屏
        充电显示灯

      • 充电装置

        电池类型
        镍氢电池
        充电时间
        1 小时
        工作时间
        长达 60 分钟
        用法
        有线/无线

      • 设计

        外形
        人体工程学设计

      • 附件

        清洁刷
        Y
        包装中含润滑油
        Y

      • 服务

        2 年全球保修
        Y

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